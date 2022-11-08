Все новости Илья Прусикин

Илья Прусикин

Звезды
«Мне нужно есть, жить как-то»: солист Little Big нищенствует в США
Илья Прусикин вместе с Соней Таюрской переехали в США зимой 2022 года. Они думали, что там у них все наладится, но беда приходит одна за другой.
Звезды
У солиста Little Big Ильи Прусикина умер отец, с которым он не общался 15 лет
«Зашкварные истории» вернулись на Ютуб.
Звезды
Бывшая жена Ильи Прусикина из Little Big снялась для Playboy
Смелая показала подписчикам свои прелести.
Звезды
«В своем уме?»: экс-супруга солиста группы Little Big ответила на угрозы в свой адрес
Ирина Смелая получает угрожающие письма.
Звезды
«Начинаешь анализировать»: почему Таюрская боялась начинать роман с Прусикиным
В интервью солистка Little Big рассказала, что послужило толчком к отношениям с коллегой.
Звезды в соцсетях
«Спасибо, я счастлива»: Софья Таюрская из Little Big выходит замуж
Солистка участников «Евровидения» нашла личное счастье.
Звезды
«В кругу единомышленников»: Кристина Орбакайте отметила Рождество с Little Big и Киркоровым
Знаменитости собрались все вместе в Майами.
Дети
«Пока изучили только подход к станку»: солист Little Big поздравил сына с днем рождения из туалета
Музыкант похвастался достижениями наследника в честь его дня рождения.
Последнее
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