Илья Прусикин
«Мне нужно есть, жить как-то»: солист Little Big нищенствует в США
Илья Прусикин вместе с Соней Таюрской переехали в США зимой 2022 года. Они думали, что там у них все наладится, но беда приходит одна за другой.8 ноя 2022 09:53
У солиста Little Big Ильи Прусикина умер отец, с которым он не общался 15 лет
«Зашкварные истории» вернулись на Ютуб.29 дек 2021 12:02
Бывшая жена Ильи Прусикина из Little Big снялась для Playboy
Смелая показала подписчикам свои прелести.22 дек 2021 15:43
«В своем уме?»: экс-супруга солиста группы Little Big ответила на угрозы в свой адрес
Ирина Смелая получает угрожающие письма.13 окт 2021 13:45
«Начинаешь анализировать»: почему Таюрская боялась начинать роман с Прусикиным
В интервью солистка Little Big рассказала, что послужило толчком к отношениям с коллегой.27 авг 2021 10:00
«Спасибо, я счастлива»: Софья Таюрская из Little Big выходит замуж
Солистка участников «Евровидения» нашла личное счастье.22 фев 2021 11:58
«В кругу единомышленников»: Кристина Орбакайте отметила Рождество с Little Big и Киркоровым
Знаменитости собрались все вместе в Майами.10 янв 2021 14:01
«Пока изучили только подход к станку»: солист Little Big поздравил сына с днем рождения из туалета
Музыкант похвастался достижениями наследника в честь его дня рождения.27 ноя 2020 12:31
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