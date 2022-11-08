«Мне нужно есть, жить как-то»: солист Little Big нищенствует в США

Илья Прусикин вместе с Соней Таюрской переехали в США зимой 2022 года. Они думали, что там у них все наладится, но беда приходит одна за другой.

8 ноя 2022 09:53