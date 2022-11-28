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Прусикин и Таюрская рассказали, как ютятся впятером в одном доме в США

Лидеры коллектива Little Big, Прусикин и Таюрская, больше не имеют денег, чтобы вести шикарную жизнь.

Весной некогда популярная группа Little Big, которая представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», решила выразить гражданскую позицию и сняла провокационный клип, после чего перебралась жить в США. Фактически группа сейчас состоит из двух членов: Ильи Прусикина и Сони Таюрской, так как двое других участников остались на родине.

Приехав в Штаты, музыканты думали, что их там ждут с распростертыми объятиями, но работы у них крайне мало, а та, что есть в Европе, постоянно отменяется. Артист рассказали, что для экономии средств, им приходится жить впятером в одном доме. Вместе с Соней и Ильей живут Алина Пязок, являющаяся сооснователем группы, а также саунд-продюсер и еще один знакомый пары.

Таюрская говорит, что спокойно переживает ситуацию, когда все вокруг в ее жизни рушится, поэтому она пытается найти баланс и сделать всё, чтобы и ей, и ее друзьям было комфортнее.

Даже если комната два на два, я все равно ее обустрою, мне будет уютно и хорошо,

— цитирует 31-летнюю артистку МК.RU.

Напомним, Little Big прославились не только в России, но и в Европе. Несколько их клипов собрали больше 100 миллионов просмотров. Примечательно, что артисты до сих пор готовы выступать, но только не в России. Гонорар за концерт составляет 7 миллионов рублей.

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Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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