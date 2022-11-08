Знаток игры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов умер после продолжительной болезни

Участник популярной интеллектуальной игры скончался 4 ноября. Друзья и коллеги говорят, что он тяжело болел.

Печальная новость пришла из Обнинска, где после продолжительной болезни скончался один из первых знатоков клуба «Что? Где? Когда» Сергей Ершов. Его дебют состоялся в эфире 24 декабря 1977 года. Многие телезрители 70-х хорошо помнят игру знатока и его команды.

Он не потерялся и в новое время, в 2001 году Ершов участвовал в первой игре XXI века, а десять лет спустя вошел в сборную разных поколений.

Старожилы клуба говорят, что Сергей всегда был на связи с магистрами и организаторами, нередко приходил на игры, общался и сам тренировал ребят в Обнинске в Калужской области.

Светлая память,

— сказали в Telegram-канале игры «Что? Где? Когда?».

Отметим, что пока нет точных данных о дате и месте прощания с Ершовым. По одним данным, его уже проводили в последний путь. Другие же сообщают, что это случится несколько позже.

Напомним, что программа «Что? Где? Когда?» по-прежнему выходит на Первом канале и радует зрителей новыми вопросами и неожиданными ответами. На данный момент проходит осенняя серия, которая определит участников зимней серии, она стартует перед Новым годом.

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