Умер автор хитов «Ласкового мая» Сергей Кузнецов. Он пережил Шатунова на 137 дней

Печальная новость пришла из Оренбурга, где на 59-м году жизни умер композитор Сергей Кузнецов. Именно он был автором всех хитов «Ласкового мая».

О смерти музыканта сообщил Андрей Гуров. Предварительная причина — долгая и продолжительная болезнь. Сообщается, что Сергей Кузнецов в последние месяцы плохо себя чувствовал, но продолжал жить и творить в Оренбурге. Последний раз он выходил на связь несколько дней назад, когда Андрей Разин объявил о том, что будет зачищать интернет-пространство от творчества группы.

Тогда Кузнецов обмолвился, что все это неправда и что он еще выдаст подробную информацию по этому скандалу. Мало кто знал, что он уже очень плохо себя чувствовал и не мог ответить бывшему коллеге, а ныне злейшему врагу.

Отметим, что Разин открыто говорил о том, что Сергей и другие люди из окружения Юрия Шатунова довели музыканта до смерти. Якобы они всё делали для того, чтобы он выступал, и не заботились о его здоровье, не желая при этом замечать важных вещей. Более того, он считал, что Кузнецов вместе с супругой инсценировали похороны в Москве, а на самом деле прах захоронен в Германии.

Напомним, что Сергей Кузнецов написал такие хиты «Ласкового мая», как «Белые розы», «Розовый вечер» и «Седая ночь».

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