Неизвестные факты о комике Бебуришвили: ориентация, личная жизнь и песня «Салам алейкум»

Новый ведущий «Камеди» вызывает вопросы у публики, которая требует вернуть Гарика Харламова. Кто же он, Андрей Бебуришвили?

Минувший выпуск популярного шоу «Камеди клаб» удивил многих зрителей, ведь на сцене вместо привычного всем Гарика Харламова компанию Павлу Воле составил… Андрей Бебуришвили. Актер сразу сказал, что заменит «Бульдога», и тот не обиделся.

Действительно, в соцсетях Харламов подтвердил эту информацию, сказав, что пора давать дорогу молодым. Но так и осталось непонятным, разовая ли это акция или же комики поменялись навсегда. Пока люди хейтят Бебуришивли, не лишним будет напомнить, что он уже несколько лет является резидентом Comedy Club и весьма успешным стенд-ап артистом. График его выступлений расписан до весны 2023 года — и все они проходят с аншлагами.

Ориентация Бебуришвили