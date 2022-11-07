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Неизвестные факты о комике Бебуришвили: ориентация, личная жизнь и песня «Салам алейкум»

Новый ведущий «Камеди» вызывает вопросы у публики, которая требует вернуть Гарика Харламова. Кто же он, Андрей Бебуришвили?

Минувший выпуск популярного шоу «Камеди клаб» удивил многих зрителей, ведь на сцене вместо привычного всем Гарика Харламова компанию Павлу Воле составил… Андрей Бебуришвили. Актер сразу сказал, что заменит «Бульдога», и тот не обиделся.

Действительно, в соцсетях Харламов подтвердил эту информацию, сказав, что пора давать дорогу молодым. Но так и осталось непонятным, разовая ли это акция или же комики поменялись навсегда. Пока люди хейтят Бебуришивли, не лишним будет напомнить, что он уже несколько лет является резидентом Comedy Club и весьма успешным стенд-ап артистом. График его выступлений расписан до весны 2023 года — и все они проходят с аншлагами.

Ориентация Бебуришвили

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Всех, конечно же, интересует вопрос, какой ориентации Бебуришвили, потому что ведет себя на сцене он манерно, да и одевается уж слишком стильно для других комиков. Но Андрей натурал, кроме того, еще и дамский угодник.

Личная жизнь Бебуришвили

Про личную жизнь Андрея ходило немало слухов. Говорят, к нему в дамы сердца набивались не только первым красавицы юмора, но и модели и актрисы. Ему приписывали отношения с Кристиной Асмус, Яной Кошкиной и другими. Бебуришивили умен, обаятелен, образован и весьма неплохо зарабатывает. Но, как видим, все они не смогли добиться расположения комика. Он долгое время встречался с актрисой Яной Енжаевой, но пара рассталась.

Почему Бебур?

Соцсети

Тут легко догадаться. Грузинская фамилия Бебуришвили поначалу кажется слишком труднопроизносимой для русского человека. Поэтому ее попытались сократить. А затем прозвище «Бебур» прижилось, и многие коллеги по Comedy так называют друга. Есть у него и еще альтер-эго Пако — персонаж, который отличается стилем, напористостью и характером. Сам Андрей совершенно не такой, но вживаться в роль Пако ему всегда очень интересно.

Салам алейкум Бебуришвили

Несмотря на то что песню приписывают именно ему, Андрей к ней не имеет практически никакого отношения. Дело в том, что он просто ставил ее (иногда исполнял) в телеграм-канале «Круги на полях». Бебуришвили забавляли строки: «Вот тебе, вот тебе пламенный салам салам алейкум». Сама композиция называется «Пламенный», а исполняет ее казахстанский исполнитель Ayrys. Кстати, после композиция была дописана и выпущена с куплетами Truwer и Niman.

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Источник фото: соцсети Автор: Татьяна Вайвалова
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