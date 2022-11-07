«Как можно убрать человека № 1?»: звезда КВН об уходе Харламова из «Камеди»

Сергей Писаренко, капитан команды «Уездный город», был удивлен новым форматом популярного шоу, в котором дают дорогу молодым.

Юмористический цех уже который день обсуждает уход Гарика Харламова из шоу «Камеди клаб». На протяжении последних лет он был не только ведущим проекта вместе с Павлом Волей, но и сам активно выступал и представлял миниатюры. Его решение повергло всех в шок — многие до сих пор думают, что это разовая акция.

Не понимает такого поступка и капитан команды «Уездный город» Сергей Писаренко, который в беседе с «Утро-Новости» выразил сомнения в целесообразности такого поступка.

Для меня это тоже загадка. Я думаю, что нету там никого, кто бы заменил Гарика Харламова. И я не говорю о юморе, я говорю об актерских способностях и о принятии образа столь смешного, столь уже полюбившегося, какой был у Харламова. Аналогичного во всем «Камеди» просто нет,

— переживает Писаренко

Сергей напоминает, что прежде чем стать звездой, Гарик прошел большой путь. Он играл в КВН, затем перешел в тогда еще молодой «Камеди клаб», где добивался признания долгие годы.

Сергей Писаренко Капитан команды КВН "Уездный город" «Гарика невозможно пока закрыть, он очень разноплановый, очень талантливый человек. Поэтому, абсолютно, ни с точки зрения маркетинга, ни с точки зрения его образа, да не знаю, с какой точки зрения можно рассуждать. Как можно убрать человека номер один из шоу, чтобы уступить место молодым? Как, скажите? Когда на него идут люди. На него приходят люди, чтобы… платят деньги, чтобы посмотреть на Гарика Харламова. Я считаю, что это лукавство, неправда, что он уходит из-за этого».

По словам Писаренко, он хорошо знает людей, которые работают в юмористическом шоу. Это настоящие профессионалы своего дела, за годы работы настолько сплотившиеся вместе и чувствующие друг друга, что даже невозможно представить там нового человека. Поэтому Андрей Бебуришивли может там попросту не выстрелить — и тогда проект загнется.

Без таких, как Харламов, Карибидис… ну, то есть я считаю, что это два основных мужских образа в «Камеди клаб». Я думаю, что уход Гарика повлияет на рейтинги,

— резюмирует Писаренко.

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