Куда делся Харламов: Гарик больше не ведет Comedy Club

Неожиданное обновление случилось во всеми любимой передаче Comedy Club, из которой убрали главного ведущего, поэтому назревает вопрос: куда делся Харламов?

Куда делся Харламов? Такой вопрос задали себе все зрители, когда устроились у экранов телевизоров посмотреть любимое шоу Comedy Club. На протяжении многих лет они с Павлом Волей вели программу и развлекали гостей в самом начале выпуска.

Теперь же на месте Харламова другой человек. Павел Воля сам объявил, что Гарик уходит на покой. Причем это не творческая пауза, а натуральный финал. Гарик Харламов больше не ведет «Камеди клаб».

Сам юморист подтвердил эту ситуацию в социальных сетях, отметив, что уступил место своему коллеге, комику Андрею Бебуришвили. Отмечается, что сделал он это специально, так как считает — пора давать дорогу молодым. Сам Андрей в шутку сказал: Гарик пост отдал, вот только обиделся и не отвечает на его звонки с тех пор.

Поговаривают, что у Харламова много проектов: кроме телевидения, он ударился в бизнес и развивает сеть по продаже хот-догов. Теперь ему интересно и это направление. Кроме того, комик давно хотел заняться созданием собственного контента и сосредоточиться на выпуске юмористических программ и гастролях.

Увы, стало понятно, что Эдуард Суровый (альтер-эго Харламова, герой-бард, исполняющий странные песни) теперь не появится в выпусках. Как и распался их дуэт с Тимуром Батрутдиновым.

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