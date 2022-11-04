Звезды

Куда делся Харламов: Гарик больше не ведет Comedy Club

Неожиданное обновление случилось во всеми любимой передаче Comedy Club, из которой убрали главного ведущего, поэтому назревает вопрос: куда делся Харламов?

Куда делся Харламов? Такой вопрос задали себе все зрители, когда устроились у экранов телевизоров посмотреть любимое шоу Comedy Club. На протяжении многих лет они с Павлом Волей вели программу и развлекали гостей в самом начале выпуска.

Теперь же на месте Харламова другой человек. Павел Воля сам объявил, что Гарик уходит на покой. Причем это не творческая пауза, а натуральный финал. Гарик Харламов больше не ведет «Камеди клаб».

Сам юморист подтвердил эту ситуацию в социальных сетях, отметив, что уступил место своему коллеге, комику Андрею Бебуришвили. Отмечается, что сделал он это специально, так как считает — пора давать дорогу молодым. Сам Андрей в шутку сказал: Гарик пост отдал, вот только обиделся и не отвечает на его звонки с тех пор.

Поговаривают, что у Харламова много проектов: кроме телевидения, он ударился в бизнес и развивает сеть по продаже хот-догов. Теперь ему интересно и это направление. Кроме того, комик давно хотел заняться созданием собственного контента и сосредоточиться на выпуске юмористических программ и гастролях.

Увы, стало понятно, что Эдуард Суровый (альтер-эго Харламова, герой-бард, исполняющий странные песни) теперь не появится в выпусках. Как и распался их дуэт с Тимуром Батрутдиновым.

Гарик Харламов официально покинул Comedy Club: «Дорогу молодым»Жена звезды «Уральских пельменей» взяла титул «Королева мира — 2022» — фотоЮрий Антонов объяснил свой неожиданный побег из России

Источник фото: Alexander Keltik/Russian Look/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
Последнее
В Турцию на Новый год 2023: сколько это стоит?
Путешествия, 17 ноя 2022 13:09
Буланова выходит замуж: бизнесмен подарил ей кольцо Tiffany за полмиллиона – фото
Звезды, 17 ноя 2022 13:04
Эти запросы ломают Safari на iPhone и iPad
Технологии, 17 ноя 2022 12:46
«Летим в пропасть»: идея ввести школьную форму возмутила родителей
Общество, 17 ноя 2022 12:19
Nordwind объявила о распродаже в честь «Черной пятницы»
Путешествия, 17 ноя 2022 12:14
Главные новости
«Летим в пропасть»: идея ввести школьную форму возмутила родителей
Общество, 17 ноя 2022 12:19
Умер первый в истории победитель Олимпиады в танцах на льду Александр Горшков
Спорт, 17 ноя 2022 09:36
iPhone в России может не остаться: магазины убирают витрины
Технологии, 17 ноя 2022 00:45
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Категории