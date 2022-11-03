Жена звезды «Уральских пельменей» взяла титул «Королева мира — 2022» — фото

Знаменитый юморист Вячеслав Мясников рассказал, что его супругу Надежду признали главной красавицей мира.

Надежда Мясникова, как оказалось, долго не хотели принимать участие в международном конкурсе красоты, финал которого прошел в Сочи. Мама троих детей думала, что уже не может тягаться с более молодыми красавицами, но муж был непреклонен и сказал, что она обязана попробовать.

В итоге, пройдя все испытания, супруга комика попала в финал и накануне вечером получила объявление: она стала победительницей конкурса красоты Lady World, соответственно, завоевав корону «Королевы мира — 2022».