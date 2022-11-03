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Жена звезды «Уральских пельменей» взяла титул «Королева мира — 2022» — фото

Знаменитый юморист Вячеслав Мясников рассказал, что его супругу Надежду признали главной красавицей мира.

Надежда Мясникова, как оказалось, долго не хотели принимать участие в международном конкурсе красоты, финал которого прошел в Сочи. Мама троих детей думала, что уже не может тягаться с более молодыми красавицами, но муж был непреклонен и сказал, что она обязана попробовать.

В итоге, пройдя все испытания, супруга комика попала в финал и накануне вечером получила объявление: она стала победительницей конкурса красоты Lady World, соответственно, завоевав корону «Королевы мира — 2022».

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Счастливый муж был вне себя от радости и в социальных сетях назвал ее своей королевой. Сама же Надежда показала себя сразу после финала и процитировала строчки Есенина.

Ах, постой на косогоре

Королевой у плетня,

— написала Надежда в соцсетях.

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Отметим, что в июне Мясниковы отметили 20-летие совместной жизни. Они познакомились, еще будучи студентами вуза, после чего вместе начали играть в КВН. Со временем карьера мужа пошла в гору, и он стал одним из лидеров знаменитого юмористического шоу «Уральские пельмени». Надежда же посвятила себя дому и семье: у них подрастают двое близнецов 12 лет, а также пятилетний младший сын.

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Источник фото: соцсети Автор: Татьяна Вайвалова
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