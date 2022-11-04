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Юрий Антонов объяснил свой неожиданный побег из России

Певца неожиданно нашли за границей, но что он там делает?

Юрий Антонов — настоящая легенда музыкального мира. Он выпустил сотню известных песен, которые поет вся страна. Последнее время композитор выступает только на сборных концертах или же на корпоративных мероприятиях — здоровье не позволяет гастролировать по полной.

Юрий Михайлович уже несколько лет мучается от проблем с ногами, рассказывая, что ему нужно делать операции и постоянно следить за своим состоянием. Ранее этим занимались российские врачи, но сейчас исполнитель хита «От печали до радости» решил воспользоваться услугами западных медиков, именно поэтому он и покинул страну.

Антонов не стал скрывать, что довольно давно уехал на лечение, но в этот раз операцию ему решили не делать.

На реабилитации,

— объяснил певец MK.RU.

Вдаваться в подробности он не стал, так как сам пока не может точно понять, когда вернется в Россию. Напомним, у него в загородном доме живет около 50 кошек. Артист обожает пушистых созданий и помогает приютам, сам берет к себе бездомных животных, стерилизует их и устраивает им шикарную жизнь.

Что касается творчества, то Юрий Михайлович давно не пишет новых композиций. Однажды в ответ на вопрос, почему он не представляет публике свежий музыкальный материал, он решил пошутить: «Пусть новые пишут те, у кого старые плохие».

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Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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