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«Смеяться уже можно?»: зрители просят убрать нового ведущего Comedy Бебуришвили

Андрей пришел на смену Гарику Харламову и сразу же напоролся на хейт публики.

4 ноября все зрители Comedy Club были сильно удивлены тем, что вместо Гарика Харламова на сцену к Павлу Воле поднялся Андрей Бебуришвили. Воля объяснил, что теперь у него новый соведущий и нужно будет любить и жаловать его.

Харламов не скрывал, что покинул проект. Об этом он написал в социальных сетях, отметив, что нужно уступать дорогу молодым и поддерживать их начинания. Бебуришвили, конечно, не так уж и молод по меркам Comedy, ему 30 лет, но это достаточно хороший возраст для комика.

Правда, зрители не особенно оценили таланты комика. В соцсетях пока что сплошь негатив.

Я не понял, когда смеяться надо было,

— написал пользователь.

А куда дели Гарика. А главное — зачем?

— возмущены люди.

Мне кажется, что чья-то злая шутка, да еще и грустная очень,

— вторят другие.

Интересно, что ранее Бебуришвили долгое время был резидентом Comedy и активно выступал. В 2020-м он представил своего героя — альтер-эго Пако, самоуверенного человека, который добивается своей цели любыми способами. Кроме того, он вел шоу «Открытый микрофон» и «Камеди баттл». Теперь у него новый вызов — справиться с любимой телепередачей.

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Источник фото: кадр из программы Автор: Татьяна Вайвалова
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