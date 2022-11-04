Кто такой Андрей Бебуришвили, который заменил Гарика Харламова в «Камеди»

Один из самых известных резидентов покинул шоу, на его место взяли Андрея Бебуришвили. Но кто он такой?

Зрители были немало удивлены, когда не увидели Гарика Харламова в привычной роли ведущего популярного шоу Comedy Club, которое выходит по пятницам. Юморист на протяжении долгих лет вместе с Павлом Волей развлекал гостей и смешил публику, но теперь он ушел.

Сам Гарик подтвердил свое решение покинуть коллектив, но при этом подчеркнул: после себя он оставляет преемника, а именно молодого юмориста Андрея Бебуришвили. Что же о нем известно?

Андрею Бебуришвили 30 лет, он родом из Волгограда и уже достаточно давно занимается юмором. Свой творческий путь он начал в команде «Оптимус прайм», а после создал героя Пако (самоуверенный и самовлюбленный нарцисс), ролики с которым можно найти в Сети.