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Кто такой Андрей Бебуришвили, который заменил Гарика Харламова в «Камеди»

Один из самых известных резидентов покинул шоу, на его место взяли Андрея Бебуришвили. Но кто он такой?

Зрители были немало удивлены, когда не увидели Гарика Харламова в привычной роли ведущего популярного шоу Comedy Club, которое выходит по пятницам. Юморист на протяжении долгих лет вместе с Павлом Волей развлекал гостей и смешил публику, но теперь он ушел.

Сам Гарик подтвердил свое решение покинуть коллектив, но при этом подчеркнул: после себя он оставляет преемника, а именно молодого юмориста Андрея Бебуришвили. Что же о нем известно?

Андрею Бебуришвили 30 лет, он родом из Волгограда и уже достаточно давно занимается юмором. Свой творческий путь он начал в команде «Оптимус прайм», а после создал героя Пако (самоуверенный и самовлюбленный нарцисс), ролики с которым можно найти в Сети.

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Бебуришвили уже давно является резидентом Comedy Club и шутит со сцены. Кроме того, он занят в других проектах ТНТ, например «Открытом микрофоне». Кроме того, он светился в «Камеди баттле» и «Лиге смеха».

Андрей признается, что любит сам себе писать шутки, а для вдохновения пересматривает монологи Михаила Жванецкого и Аркадия Райкина.

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Источник фото: соцсети Автор: Татьяна Вайвалова
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