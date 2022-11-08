Пол Радд
Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2022 года — фото
Авторитетное американское СМИ каждый год публикует рейтинг самых сексуальных мужчин на планете. В этом году им стал исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс.8 ноя 2022 11:19
«Мир сошел с ума»: народ недоволен выбором «самого сексуального мужчины года»
Россияне не считают Радда сексуальным.11 ноя 2021 09:32
Кто озвучивает Локи в русском дубляже?
В фильмах и сериалах киновселенной Марвел Локи озвучивает Александр Олегович Гаврилин.13 окт 2021 14:34
На новых постерах «Охотников за привидениями: Наследники» намекают на межпространственный апокалипсис
На плакатах запечатлены ключевые персонажи в компании Пола Радда.23 сен 2021 12:55
Слух: Новый Капитан Америка в исполнении Энтони Маки может получить собственную трилогию
Это соответствовало бы общей структуре киновселенной Marvel.28 апр 2021 10:47
Эрни Хадсон «потерял дар речи», посмотрев «Охотников за привидениями: Наследники»
Настолько все замечательно.21 апр 2021 14:37
Бобби Каннавале поделился, что съемки «Человека-муравья 3» должны начаться в 2021 году
Но актер пока точно не знает о своем участии.19 ноя 2020 16:48
Производство триквела «Человека-муравья» стартует в Атланте в следующем году
Инсайдеры сообщают, что существует вероятность выхода фильма уже через три года.9 июл 2020 10:21
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия ИнинаЗвезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператорыПутешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории