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«Это моя зарплата за три года»: звезда «Папиных дочек» стала учителем за миллион

Лиза Арзамасова будет преподавать в московской школе в течение нескольких месяцев. Проект называется «Час со звездой», и ей заплатят астрономическую сумму.

В России хотят сделать упор на воспитание современного поколения — в школах будут не только проводить «Уроки о главном», рассказывая о стране, ее достижениях и людях, но и устраивать «Час со звездой». Стало известно, что в одной из московских школ такие мастер-классы будет давать Лиза Арзамасова, звезда сериала «Папины дочки».

Актриса станет участником проекта с 1 ноября по 31 мая 2023 года — договор с ней заключили на один миллион рублей. А после вычета налогов на руки она получил около 700 тысяч. Пока нет точных данных, сколько уроков должна будет провести Лиза.

Эта ситуация несколько удивила учителей по всей России, которые, если верить официальным данным, получают чуть больше 30 тысяч рублей в месяц. При этом нагрузка у них явно больше, чем у Лизы Арзамасовой. Несомненно, проект «Час со звездой» важен и нужен, для того чтобы занять подрастающее поколение, но пользователи в Сети не понимают, почему нужно платить такие деньги. Некоторые отметили, что это их зарплата за три года беспрерывной работы.

Портал KP.RU отмечает, что Лиза играет в Театре Наций и за каждый спектакль получает около 20 тысяч рублей. На данный момент она снимается в шоу Первого канала «Ледниковый период», где также выходит на лед не бесплатно.

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Источник фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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