Скучал по Шатунову и мечтал победить Разина: как умер основатель «Ласкового мая»

Смерть основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова стала неожиданностью для всех его поклонников. Он пережил своего любимого Юру Шатунова всего на 137 дней.

Сергей Кузнецов, как сейчас говорят многие эксперты, один из самых недооцененных композиторов новейшей истории России. В 80-90-х годах его хиты пела вся страна, он мог бы стать мультимиллионером и купаться в роскоши, но то спасал Шатунова, то судился с Разиным, то вообще прятался от всех.

Его последний концерт прошел 5 ноября в Оренбурге в не самом большом зале, где Сергей по привычке сидел за клавишными, а на сцене плясали молодые и никому не известные ребята. Конечно же, больше всего песен было из творчества «Ласкового мая»: та самая «Седая ночь», «Белые розы» и другие.

Именно они стали камнем преткновения в споре с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным. Кто-то считает его гением, кому-то его поведение не нравится до сих пор. Их споры с Кузнецовым и Шатуновым могут лечь в основу голливудского фильма, потому что понять корни проблем и затяжного конфликта уже очень трудно.

Ясно одно. Кузнецов не собирался сдаваться. Когда недавно он услышал о том, что Разин хочет убрать все упоминания о «Ласковом мае» из Сети и оставить все только на двух своих каналах в YouTube, то коротко сказал: «Этого не будет». Продюсер говорил, что продал все права американцам и наследие коллектива, а также «Ласковый май» и бренд «Юрий Шатунов» принадлежат ему.

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы сердце Сергея не остановилось 7 ноября. По предварительным данным, он скончался после продолжительной болезни — у него было несколько хронических недугов, судя по всему, неизлечимых. Кузнецов также ухаживал за больной матерью.

В Сети можно найти кадры с последнего концерта Кузнецова. Скромный и замученный человек всего себя отдавал сцене и мечтал сделать так, чтобы Юра Шатунов был жив в сердцах и умах зрителей. На экране в момент его выступления показывали кадры архивной хроники и фото Шатунова, на которые с любовью смотрел его друг и коллега Сергей.

Похоронят основателя «Ласкового мая» в Оренбурге 13 ноября. В то время как Юрий Шатунов нашел свое последнее пристанище на Троекуровском кладбище

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