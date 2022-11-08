Все новости Дуэйн Джонсон

Дуэйн Джонсон

Звезды Кино
Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2022 года — фото
Авторитетное американское СМИ каждый год публикует рейтинг самых сексуальных мужчин на планете. В этом году им стал исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс.
Кино
Сериал «Молодой Скала» продлен на третий сезон
Приключения Дуэйна Джонсона не заканчиваются.
Кино
Продюсер «Красного уведомления» не исключает выпуск сиквела, если того потребуют фанаты
У создателей уже есть идеи насчет продолжения.
Кино
Райан Рейнольдс рассказал, что его часто принимают за Бена Аффлека и Райана Гослинга
Актер относится к этой ситуации с присущим ему юмором. 
Кино
Райан Рейнольдс рассказал о своей самой первой роли: «Мне тогда было лет 18–19»
От краха актера спасла лишь импровизация. 
Кино
Перестал стараться: за что качка-добрячка «Скалу» Джонсона недолюбливают зрители
Скалу» Джонсону обвиняют в нежелании стараться для зрителей. Фанаты считают, что звезда Голливуда растерял свой актерский талант.
Звезды
По стопам дедушки: Дуэйн Джонсон заявил о намерении сыграть Джеймса Бонда
Дуэйн Джонсон мечтает о роли Джеймса Бонда.
Кино
«Лучше смотреть, занимаясь другими делами»: за что критики обругали «Красное уведомление»
Новый комедийный боевик не спасла даже звездная тройка в лице актеров Райана Рейнольдса, Галь Гадот и Дуэйна Джонсона.
Кино
У Дуэйна Джонсона уже есть идея для сиквела «Хоббса и Шоу»
Ее одобрила творческая команда основной франшизы. 
Кино
У Дуэйна Джонсона обнаружился двойник
Но он далек от мира кино. 
Кино
Дуэйн Джонсон объяснил разницу между Черным Адамом и Суперменом
В споре о том, кто из героев сильнее, однозначного ответа нет.
Кино
Disney и Дуэйн Джонсон обсуждают потенциальный сиквел «Круиза по джунглям»
Его запустят в разработку в случае успеха первой части.
Кино
Супергеройский костюм Пирса Броснана в «Черном Адаме» будет создан при помощи компьютерной графики
Бывший 007 сменил смокинг на экипировку для захвата движений.
Кино
Дуэйн Джонсон показал пару новых фото со съемок «Красного уведомления»
Также актер намекнул, когда ждать премьеру.
Кино
Вин Дизель ответил, возможен ли приквел «Форсажа» о Доминике Торетто
Актер считает, что это вполне реально.
Кино
Режиссер Джастин Лин допускает возвращение Дуэйна Джонсона в финальных частях «Форсажа»
По его словам, его появление всегда было в планах.
Кино
Дуэйн Джонсон утверждает, что подготовка к роли Черного Адама — уникальный опыт в его актерской карьере
Он тягает железо, наращивая «плотные и детализированные» мышцы.
Кино
Слух: Вин Дизель хотел бы сняться в сиквеле «Лысого няньки»
Но не факт, что это произойдет.
Кино
Слух: Netflix хочет пригласить Галь Гадот во франшизу «Энола Холмс»
Она может сыграть Ирэн Адлер — любовный интерес Шерлока.
Кино
Звезда франшизы «Форсаж» Сон Ган прокомментировал искупление Деккарда Шоу в связи с возвращением Хана
Актер считает, что все оправдано сюжетом.
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