Дуэйн Джонсон
Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2022 года — фото
Авторитетное американское СМИ каждый год публикует рейтинг самых сексуальных мужчин на планете. В этом году им стал исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс.8 ноя 2022 11:19
Сериал «Молодой Скала» продлен на третий сезон
Приключения Дуэйна Джонсона не заканчиваются.14 май 2022 13:27
Продюсер «Красного уведомления» не исключает выпуск сиквела, если того потребуют фанаты
У создателей уже есть идеи насчет продолжения.8 янв 2022 12:14
Райан Рейнольдс рассказал, что его часто принимают за Бена Аффлека и Райана Гослинга
Актер относится к этой ситуации с присущим ему юмором.21 дек 2021 15:26
Райан Рейнольдс рассказал о своей самой первой роли: «Мне тогда было лет 18–19»
От краха актера спасла лишь импровизация.19 ноя 2021 15:45
Перестал стараться: за что качка-добрячка «Скалу» Джонсона недолюбливают зрители
Скалу» Джонсону обвиняют в нежелании стараться для зрителей. Фанаты считают, что звезда Голливуда растерял свой актерский талант.17 ноя 2021 10:09
По стопам дедушки: Дуэйн Джонсон заявил о намерении сыграть Джеймса Бонда
Дуэйн Джонсон мечтает о роли Джеймса Бонда.16 ноя 2021 16:10
«Лучше смотреть, занимаясь другими делами»: за что критики обругали «Красное уведомление»
Новый комедийный боевик не спасла даже звездная тройка в лице актеров Райана Рейнольдса, Галь Гадот и Дуэйна Джонсона.12 ноя 2021 15:05
У Дуэйна Джонсона уже есть идея для сиквела «Хоббса и Шоу»
Ее одобрила творческая команда основной франшизы.4 ноя 2021 12:18
У Дуэйна Джонсона обнаружился двойник
Но он далек от мира кино.1 сен 2021 15:40
Дуэйн Джонсон объяснил разницу между Черным Адамом и Суперменом
В споре о том, кто из героев сильнее, однозначного ответа нет.23 июл 2021 10:22
Disney и Дуэйн Джонсон обсуждают потенциальный сиквел «Круиза по джунглям»
Его запустят в разработку в случае успеха первой части.22 июл 2021 12:18
Супергеройский костюм Пирса Броснана в «Черном Адаме» будет создан при помощи компьютерной графики
Бывший 007 сменил смокинг на экипировку для захвата движений.23 июн 2021 15:34
Дуэйн Джонсон показал пару новых фото со съемок «Красного уведомления»
Также актер намекнул, когда ждать премьеру.22 июн 2021 17:16
Вин Дизель ответил, возможен ли приквел «Форсажа» о Доминике Торетто
Актер считает, что это вполне реально.18 июн 2021 15:43
Режиссер Джастин Лин допускает возвращение Дуэйна Джонсона в финальных частях «Форсажа»
По его словам, его появление всегда было в планах.18 июн 2021 12:17
Дуэйн Джонсон утверждает, что подготовка к роли Черного Адама — уникальный опыт в его актерской карьере
Он тягает железо, наращивая «плотные и детализированные» мышцы.2 июн 2021 14:42
Слух: Вин Дизель хотел бы сняться в сиквеле «Лысого няньки»
Но не факт, что это произойдет.1 июн 2021 10:57
Слух: Netflix хочет пригласить Галь Гадот во франшизу «Энола Холмс»
Она может сыграть Ирэн Адлер — любовный интерес Шерлока.25 май 2021 15:07
Звезда франшизы «Форсаж» Сон Ган прокомментировал искупление Деккарда Шоу в связи с возвращением Хана
Актер считает, что все оправдано сюжетом.21 май 2021 16:17
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