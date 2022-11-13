Последняя воля основателя «Ласкового мая»: как Кузнецов распорядился песнями?

Сергей Кузнецов скончался 7 ноября, а 13-го его похоронили на кладбище для почетных жителей Оренбурга.

Сергей Кузнецов является основателем группы «Ласковый май». Именно он создал такие хиты, как «Белые розы», «Седая ночь» и многие другие, но, по словам композитора, в свое время Андрей Разин, продюсер коллектива, переписал все творчество на себя и Кузе (как ласково его называли друзья и коллеги) ничего не досталось.

Жил он на 8 тысяч рублей в месяц, а также периодически приходили авторские — около 2–3 тысяч за сезон. Именно поэтому организацией прощания с Кузнецовым занималась администрация города, которая предложила захоронить его на кладбище для почетных жителей Оренбурга. Церемония прошла 13 ноября — рядом были друзья, поклонники и 94-летняя мама, которая рыдала у гроба.

Стало известно о том, что незадолго до кончины Сергей Кузнецов передал новые песни участнику музыкального шоу «Ты супер!» Кириллу Ракуши. Об этом НТВ сообщила Лариса Янченко, директор детского дома в Оренбурге.

Пока непонятно, как это будет оформлено юридически. Несмотря на то что старые хиты музыканту не принадлежали, на новые запретов не было. Кузнецов работал с молодым артистом Семеном Розовым, которого называл «новым Шатуновым» — он исполнил несколько песен композитора, сообщает KP.RU.

Отметим, что Андрей Разин так и не высказался о кончине бывшего друга и коллеги.

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