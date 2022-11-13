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Сколько лет Ольге Орловой: звезда «Блестящих» не скрывает свой возраст

Рассказываем, сколько лет Ольге Орловой, одной из самых известных участниц поп-группы «Блестящие».

Сколько лет Ольге Орловой, можно узнать совершенно спокойно, потому что звезда «Блестящих», в отличие от других знаменитостей, свой возраст не скрывает. Певица недавно отметила 45-летие, причем этот день рождения для нее особенный, ведь сейчас она беременна вторым ребенком.

Певица долго мечтала родить второго ребенка новому супругу. Ольга признается, что не все получалось – несколько беременностей не сложились, к тому же она не могла выносить. Но сейчас все хорошо – певица регулярно проверяется у врача.

Кроме того, Орлова ведет строительство шикарного загородного особняка в Подмосковье, где будет жить с мужем и будущим ребенком. Найдется там комната и для старшего сына Ольги от первого брака — с наследником певица очень дружна и может обсуждать любые вопросы.

К слову, звезда «Блестящих» продолжает работать — она телеведущая, а также популярный блогер, зарабатывающий на рекламе. Больше всего ей нравится общественная деятельность, а именно помощь собакам и приютам для животных.

Артистка регулярно сама перечисляет деньги, а также делает сборы для тех, кому необходимо сделать сложную операцию, или же просто устраивает на передержку животных.

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Источник фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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