«Изменился внешне, но юмор по-прежнему при нем»: Масляков вернулся в КВН

Александр Васильевич несколько месяцев отсутствовал в КВН из-за тяжелой болезни, но, поправившись, сразу же ринулся с бой.

На Первом канале показали четвертьфинал КВН, который впервые за долгое время провел Александр Масляков. Знаменитый телеведущий еще в прошлом году заболел коронавирусом и долго приходил в себя после этого.

Медики рекомендовали ему перестать активно работать и побольше сидеть дома, так как организм может не справиться с нагрузками. Он так и поступил — передал стенд ведущего сыну, а затем его подменяли Дмитрий Нагиев, Иван Ургант, Валдис Пельш и другие. Все это время в сети задавались вопросом: «Куда пропал Масляков?»

В итоге он вернулся! Выйдя на сцену, знаменитый телеведущий поблагодарил всех зрителей, которые встретили его овациями. Кроме того, он пошутил: «После такого уже можно уходить спокойно». Масляков отметил, что рад быть снова в строю, отметив, что ему все-таки привычнее смотреть на действие на сцене сбоку, а не с экрана телевизора или из зала.