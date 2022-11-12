Звезды

«Изменился внешне, но юмор по-прежнему при нем»: Масляков вернулся в КВН

Александр Васильевич несколько месяцев отсутствовал в КВН из-за тяжелой болезни, но, поправившись, сразу же ринулся с бой.

На Первом канале показали четвертьфинал КВН, который впервые за долгое время провел Александр Масляков. Знаменитый телеведущий еще в прошлом году заболел коронавирусом и долго приходил в себя после этого.

Медики рекомендовали ему перестать активно работать и побольше сидеть дома, так как организм может не справиться с нагрузками. Он так и поступил — передал стенд ведущего сыну, а затем его подменяли Дмитрий Нагиев, Иван Ургант, Валдис Пельш и другие. Все это время в сети задавались вопросом: «Куда пропал Масляков

В итоге он вернулся! Выйдя на сцену, знаменитый телеведущий поблагодарил всех зрителей, которые встретили его овациями. Кроме того, он пошутил: «После такого уже можно уходить спокойно». Масляков отметил, что рад быть снова в строю, отметив, что ему все-таки привычнее смотреть на действие на сцене сбоку, а не с экрана телевизора или из зала.

Фото: кадр из программы

В соцсетях отметили, что Александр Васильевич изменился внешне — видно, что он серьезно похудел, а также постарел.

Вижу, как изменился Масляков, но фирменный юмор при нем,

— написали поклонники.

Пока непонятно, будет ли и дальше ведущий постоянно работать в эфире или же снова начнет меняться с другими коллегами.

120 миллионов в год: раскрыты баснословные гонорары Семена Слепакова«Манера говорить устаревшая, ошибается»: Меньшова оценила работу Познера«Было сделано по его указанию»: Волкова ушла из театра из-за Михалкова

Источник фото: Kremlin Pool/Global Look Press Автор: Татьяна Вайвалова
Последнее
В Турцию на Новый год 2023: сколько это стоит?
Путешествия, 17 ноя 2022 13:09
Буланова выходит замуж: бизнесмен подарил ей кольцо Tiffany за полмиллиона – фото
Звезды, 17 ноя 2022 13:04
Эти запросы ломают Safari на iPhone и iPad
Технологии, 17 ноя 2022 12:46
«Летим в пропасть»: идея ввести школьную форму возмутила родителей
Общество, 17 ноя 2022 12:19
Nordwind объявила о распродаже в честь «Черной пятницы»
Путешествия, 17 ноя 2022 12:14
Главные новости
«Летим в пропасть»: идея ввести школьную форму возмутила родителей
Общество, 17 ноя 2022 12:19
Умер первый в истории победитель Олимпиады в танцах на льду Александр Горшков
Спорт, 17 ноя 2022 09:36
iPhone в России может не остаться: магазины убирают витрины
Технологии, 17 ноя 2022 00:45
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Категории