«Было сделано по его указанию»: Волкова ушла из театра из-за Михалкова

Звезда сериала «Воронины» рассказала, как оказалась жертвой в игре знаменитого режиссера, который стал руководителем театра.

Екатерина Волкова играла в театре 13 лет, но все изменилось, когда туда пришел Никита Михалков. Актриса долгое время работала в Театре-студии киноактера и регулярно выходила на сцену. Хотя в культурном учреждении давно знали, что на него положил глаз Никита Михалков, все продолжали исправно выполнять свою работу. Но в 2017-м режиссер стал худруком, после чего переименовал его в Центр театра и кино под руководством Михалкова.

Во время первой встречи с труппой новый глава сказал, что он не набирал их, поэтому и увольнять не собирается. Но поступил в итоге подло: сделал все, чтобы это случилось. В один из дней Волковой позвонили и сказали срочно приехать, подписать заново договор, а затем через неделю заявили: «Уходите по собственному желанию». Она сильно удивилась и не поняла, что случилось.

Оказалось, что в новых документах был пункт — в театре нужно быть 24/7. Но так как раньше никто никогда не следовал этому правилу, Екатерина не выполнила его.

Хитростью со всеми поступили,

— добавила Волкова во время беседы с Луарой Джугелией в YouTube-шоу «Надо обсудить».

Актриса хотела защищать свои права и отправилась к юристам, но те лишь развели руками. По такому договору можно привлечь за любую оплошность. Причем под «санкции» попала не только она, но и все остальные члены труппы.

Волкова переживала за коллег, на тот момент у нее было много работы, поэтому она не сильно потеряла в деньгах. А те, кто жил театром, стали скандалить и доказывать свою правоту. Но ничего ни у кого не получилось.

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