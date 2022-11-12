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Почему Даня Милохин ушел из «Ледникового периода»: тиктокер бросил Медведеву

В последнем выпуске шоу тиктокера неожиданно заменили на другого участника, поэтому возникает резонный вопрос: почему Даня Милохин ушел из «Ледникового периода»?

Даня Милохин ушел из «Ледникового периода» еще несколько недель назад, просто выпуски снимаются заранее, поэтому об этом стало известно только сейчас. Массовый зритель был сильно удивлен, когда увидел вместе с Евгенией Медведевой Федора Федотова — победителя прошлого сезона.

Медведева объяснила, что Даня ушел из проекта по личным причинам, а она теперь будет кататься с Федором. По ее словам, они быстро нашли общий язык и смогли понять друг друга. Тем более Федотов оказался опытным спортсменом и хорошим партнером.

Многим не понравился поступок Милохина, они считают, что блогер поступил не только несправедливо по отношению к партнерше, но и членам команды «Ледникового периода», когда неожиданно поставил всех перед фактом знаменитой фразой: «Я устал, я ухожу».

В итоге ему придется заплатить за свои чудачества большой штраф, который исчисляется миллионами рублей. Кроме того, с ним уже стали отказываться работать крупные компании и известные телеканалы.

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Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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