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«Рухнул на пол и не встал»: выяснились детали смерти основателя «Ласкового мая» Кузнецова

Сергей скончался 7 ноября — ранее СМИ писали о том, что он долго болел. Но это не совсем правда.

Основатель «Ласкового мая» долгие годы вел борьбу с алкогольной зависимостью. По слухам, у него даже был цирроз печени, но никто этого официально не подтверждает. Зато точно известно: год назад он тяжело перенес коронавирус, который ударил по старым болячкам.

Последние месяцы Кузнецов чувствовал себя плохо, так как сильно переживал из-за смерти Юры Шатунова. В приватных беседах с друзьями он говорил: «А какой смысл теперь жить?»

Известно, что в день смерти он позвонил близким, прекрасно с ними пообщался и договорился созвониться еще вечером. А затем, когда положил трубку, рухнул на пол и… больше не встал.

Официальная причина — оторвался тромб. Убитая горем 94-летняя мать, которая в этот момент была дома, была в шоке и целый час не давала медикам забрать тело умершего сына.

Похороны основателя «Ласкового мая» пройдут в воскресенье, 13 ноября, он будет погребен на почетном кладбище в Оренбурге, организацию прощания взяла на себя администрация города, сообщает Aif.ru.

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Источник фото: кадр из программы Автор: Татьяна Вайвалова
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