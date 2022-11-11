Как сложилась судьба победителя шоу «Голос» иеромонаха Фотия?

Сегодня день рождения отмечает иеромонах Фотий. Как сложилась судьба победителя шоу «Голос» — в нашем материале.

Иеромонах Фотий прославился тем, что стал участником второго сезона популярного вокального шоу «Голос». Только-только закончился первый сезон, где блистала Дина Гарипова, как вдруг на сцене появляется представитель церкви. Тогда, в 2011 году, это вызвало вау-эффект, потому что ранее в проектах подобного масштаба священнослужители не участвовали.

Фотий был скромным и спокойным участником. Все победы и поражения он принимал со смирением, много трудился и говорил, что везде ему помогает молитва. В итоге судьи признали его лучшим, и он получил заветное первое место.

Победа предполагает выполнение условий контракта, а именно запись альбома и тур по России. Это все было у Фотия, но затем на какое-то время он пропал из поля зрения СМИ. Оказалось, что у него не было благословения на выступления, но затем, получив его снова, он поехал на гастроли.

Обаятельный монах неизменно собирает большие залы, правда, на телешоу и в других популярных программах его не видно, да и новые композиции он записывает крайне редко. Зато того, что есть в его багаже, хватает публике сполна. Здесь и народные русские мотивы, и классические композиции в современной обработке, и церковные песнопения.