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Как сложилась судьба победителя шоу «Голос» иеромонаха Фотия?

Сегодня день рождения отмечает иеромонах Фотий. Как сложилась судьба победителя шоу «Голос» — в нашем материале.

Иеромонах Фотий прославился тем, что стал участником второго сезона популярного вокального шоу «Голос». Только-только закончился первый сезон, где блистала Дина Гарипова, как вдруг на сцене появляется представитель церкви. Тогда, в 2011 году, это вызвало вау-эффект, потому что ранее в проектах подобного масштаба священнослужители не участвовали.

Фотий был скромным и спокойным участником. Все победы и поражения он принимал со смирением, много трудился и говорил, что везде ему помогает молитва. В итоге судьи признали его лучшим, и он получил заветное первое место.

Победа предполагает выполнение условий контракта, а именно запись альбома и тур по России. Это все было у Фотия, но затем на какое-то время он пропал из поля зрения СМИ. Оказалось, что у него не было благословения на выступления, но затем, получив его снова, он поехал на гастроли.

Обаятельный монах неизменно собирает большие залы, правда, на телешоу и в других популярных программах его не видно, да и новые композиции он записывает крайне редко. Зато того, что есть в его багаже, хватает публике сполна. Здесь и народные русские мотивы, и классические композиции в современной обработке, и церковные песнопения.

Фото: Komsomolskaya Pravda/GlobalLookPress

В 2017-м представители церкви сообщили, что якобы Фотию стало скучно в монастыре, поэтому обратились к патриарху с просьбой повлиять на него. Но тот ответил, что благодаря иеромонаху многие люди пришли к вере, и посоветовал ему продолжать заниматься творчеством.

Сейчас Фотий продолжает выступать на сцене, но делает это не так часто. Больше всего времени он проводит в работе, а часть средств, которые получает с концертов, направляет на восстановление и строительство храмов по всей России.

11 ноября 2022 года иеромонаху Фотию исполнилось 37 лет.

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Источник фото: кадр из программы Автор: Татьяна Вайвалова
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