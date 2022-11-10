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Что известно о смерти бывшего мужа звезды «Дома-2» Берковой: последняя информация

Актер Андрей Стоянов скончался рано утром 10 ноября. Мужчину пытались реанимировать, но ничего не помогло.

Очевидцы сообщают, что рано утром 10 ноября 48-летнему Андрею Стоянову стало плохо. Люди вызвали скорую, но медики не смогли ему ничем помочь — сердце остановилось. Реанимационные мероприятия не помогли. Пока что все говорят о том, что бывший муж Елены Берковой много лет боролся с наркотической зависимостью, но ничего не получалось. Предварительная причина смерти мужчины — передозировка наркотиков.

Сама звезда «Дома-2» пока никак не прокомментировала кончину своего четвертого мужа, с которым прожила в браке полтора года. Тогда она говорила, что они были счастливы в первые месяцы брака, но затем стали конфликтовать и решили расстаться.

Сам Андрей, кроме того, что был мужем Берковой, еще и активно снимался. Причем до того как стать актером, он получил диплом полиграфического института, а после стал работать на стройке и дорос до собственной компании.

Но в итоге захотел попробовать себя в актерстве. За его плечами 117 работ в кино, в том числе и таких топовых сериалах, как «Триггер», «Дылды», «Доктор Рихтер». Причем у него были не только эпизодические роли, но и главные — так, в 2012-м он сыграл оперуполномоченного Омельченко в телевизионном проекте «Фантом».

Чаще всего он играл либо сотрудников полиции, либо детективов как, например, в «Курортной полиции». Пока нет точных данных, где и когда простятся с артистом.

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Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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