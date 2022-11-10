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Бывший муж звезды «Дома-2» Елены Берковой найден мертвым

Актер Андрей Стоянов скончался рано утром, сейчас на месте работают следователи и медицинские работники.

Стало известно о кончине бывшего супруга скандально известной участницы шоу «Дом-2» Елены Берковой — Андрея Стоянова. Он умер рано утром, по предварительным данным, кончина наступила в результате передозировки запрещенных препаратов.

Как говорят очевидцы, они позвонили в скорую, когда Стоянову стало плохо. Сама Елена не раз просила бывшего возлюбленного завязать с наркотиками и подумать о своем здоровье.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александру было 48 лет. На месте трагедии работают следователи и криминалисты.

Отметим, что актер Стоянов стал четвертым мужем Елены Берковой, с которым она расписалась в Гагаринском загсе в 2017 году. Счастливая звезда даже приняла с ним участие в съемке интимного видео, которое затем обсуждали все ее поклонники. Но затем в паре начались разногласия, поэтому уже в 2018-м они разошлись. Стоянов известен по ролям в сериалах «Склифосовский», «Дылды», «Клиника счастья», сообщает Telegram-канал Shot.

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Источник фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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