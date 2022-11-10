Бывший муж звезды «Дома-2» Елены Берковой найден мертвым

Актер Андрей Стоянов скончался рано утром, сейчас на месте работают следователи и медицинские работники.

Стало известно о кончине бывшего супруга скандально известной участницы шоу «Дом-2» Елены Берковой — Андрея Стоянова. Он умер рано утром, по предварительным данным, кончина наступила в результате передозировки запрещенных препаратов.

Как говорят очевидцы, они позвонили в скорую, когда Стоянову стало плохо. Сама Елена не раз просила бывшего возлюбленного завязать с наркотиками и подумать о своем здоровье.