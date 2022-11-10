«А зачем Настя ищет себе парня?»: Элджей и Ивлеева снова целуются на публике

Элджей и Ивлеева снова вместе? Такой вывод могут сделать поклонники, хотя 11 ноября стартует шоу «Сердце Ивлеевой», где Настя будет искать себе нового бойфренда. Но зачем тогда она целует бывшего?

Элджей и Ивлеева не дают покоя всем своим поклонникам. Пара уже как почти два года в разводе, но при этом они мило общаются, продолжают поддерживать отношения, путешествуют вместе… целуются на камеру!

В соцсетях шутят, что продюсеры телеканала «Пятница» явно будут недовольны этим, ведь 11 ноября стартует премьера шоу «Сердце Ивлеевой». Это российская адаптация популярного формата «холостяк наоборот», то есть не девушки будут биться мужчину, а сильная половина человечества — за девушку.

Проект снимали несколько месяцев в разных локациях по всей стране, там были разные участники, в том числе и бизнесмены, политики, спортсмены, блогеры. И явно Настя кого-то выбрала или с кем-то закрутила роман (хотя нередки случаи, когда и такое не получается).