Энистон о мечте быть мамой: «Прошла ЭКО, китайские чаи, делала все что угодно»

Голливудская актриса откровенно рассказала, как она пыталась забеременеть и родить ребенка.

Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон так и не стала мамой. Ранее говорили, что она чайлдфри, потом судачили о том, что из-за невозможности иметь детей ее бросил Брэд Питт, а также другие ухажеры.

Вопрос о детях преследует Энистон на протяжении долгих лет — она неизменно находила ответы, но никогда не спешила делиться болью и теми проблемами, которые пережила, пытаясь забеременеть.

Как сообщает Дженнифер, у нее было несколько попыток ЭКО, кроме того, она обращалась к восточным практикам и пила китайские чаи.

Делала все что угодно, чтобы забеременеть,

— откровенничает звезда сериала «Друзья» и интервью Allure.

Увы, главное, что она не сделала, — не заморозила свои яйцеклетки. Тогда бы ее жизнь сложилась иначе. Но сейчас уже корабль уплыл, считает красотка.

53-летняя Энистон смирилась с тем, что не сможет стать мамой сама. Ранее она сильно переживала по этому поводу и пыталась как-то проработать эту проблему, но теперь старается не думать об этом.

Кстати, вопреки слухам, Брэд Питт ушел от нее не потому, что она не могла иметь детей. Этот вопрос перед ними даже не стоял. Конкретную причину Энистон не назвала, но, как считает большинство, актер не смог устоять перед Анджелиной Джоли.

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