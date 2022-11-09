Сорвавшийся с цепи Филипп Киркоров набросился на зрителя в Казахстане — видео

Поп-король последние несколько недель заставляет о себе говорить каждый день.

Филипп Киркоров долго молчал, но решил громко напомнить о себе. Видимо, в жизни знаменитого артиста началась новая скандальная полоса. Все началось в Петербурге, где он неожиданно послал журналистку далеко и надолго после вопроса о своих увлечениях.

Следующей под каток музыканта попала певица Наргиз Закирова, которая раскритиковала его выступление в соцсетях. Ей он посоветовал посмотреть на свою «рожу» и рассказал, как артистка пыталась набиться к нему в друзья.

Новый скандал произошел в Казахстане, где накануне у артиста прошел концерт. Во время выступления, Филипп Бедросович неожиданно спустился со сцены и подошел к зрителю. Взяв в руки букет цветов, он несколько раз ударил фаната, крикнув что-то неприятное, и затем поп-артист поспешил вернуться на сцену.

Публика была в шоке. Многие не понимали, что произошло с Киркоровым, который только-только говорил о любви, чувствах и зрителях. Шоу было испорчено таким непонятным поведением, но Филипп довел его до конца.

Когда видео завирусилось в соцсетях, его стали активно обсуждать. Но менеджмент артиста поспешил выступить с опровержением. По их данным, это был не зритель, а человек из команды, который повел себя некорректно по отношению к зрителям.

Он не пропустил просто поклонников к сцене, – объявила Екатерина Успенская, пиар-менеджер Киркорова во время беседы с Gazeta.ru.

Пока что никто не писал заявление на Филиппа Бедросовича и не высказывал своего недовольство, так что, возможно, ее слова являются правдой.