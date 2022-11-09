Звезды

Сбежавшего из «Камеди» Харламова нашли в здравнице

Ведущий популярного телешоу покинул программу, а на его место взяли Андрея Бебуришвили. Гарик Харламов ушел из «Камеди», но где он сейчас?

Поклонники не могут прийти в себя после новости о том, что Гарик Харламов ушел из «Камеди» — сначала все говорили, это связано с новым форматом телепередачи, поэтому продюсеры решили дать дорогу молодым и позвали на его место Андрея Бебуришвили (наверняка есть то, чего вы не знаете о нем — раскрываем секреты здесь!). Потом появилась информация, что юморист якобы поссорился с телеканалом.

Но некоторые больше склонялись к версии, которая связана со здоровьем. Якобы комику надо восстановиться, а так как у него накопилось множество проектов, он решил взять паузу. Судя по всему, эта версия наиболее правдивая, так как сам Гарик вышел на связь и сообщил: у него прошла первая неделя «пенсии».

Всем, кто переживал, где я. Я в санатории,

— сказал юморист.

Где он конкретно и что делает, шоумен не сообщил. Но явно он не просто отправился отдыхать в самый разгар сезона, когда после долгого перерыва появились корпоративные заказы, да и многие сейчас готовятся к Новому году, снимая различные программы и ток-шоу к этому празднику. Кстати, есть еще один слух. Якобы Харламов решил переехать на ПМЖ в Турцию или Израиль, так как там климат более подходит его здоровью.

Куда делся Харламов: Гарик больше не ведет Comedy Club«Смеяться уже можно?»: зрители просят убрать нового ведущего Comedy БебуришвилиКто такой Андрей Бебуришвили, который заменил Гарика Харламова в «Камеди»

Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
Последнее
В Турцию на Новый год 2023: сколько это стоит?
Путешествия, 17 ноя 2022 13:09
Буланова выходит замуж: бизнесмен подарил ей кольцо Tiffany за полмиллиона – фото
Звезды, 17 ноя 2022 13:04
Эти запросы ломают Safari на iPhone и iPad
Технологии, 17 ноя 2022 12:46
«Летим в пропасть»: идея ввести школьную форму возмутила родителей
Общество, 17 ноя 2022 12:19
Nordwind объявила о распродаже в честь «Черной пятницы»
Путешествия, 17 ноя 2022 12:14
Главные новости
«Летим в пропасть»: идея ввести школьную форму возмутила родителей
Общество, 17 ноя 2022 12:19
Умер первый в истории победитель Олимпиады в танцах на льду Александр Горшков
Спорт, 17 ноя 2022 09:36
iPhone в России может не остаться: магазины убирают витрины
Технологии, 17 ноя 2022 00:45
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Категории