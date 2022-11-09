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Жил с Милохиным: кто такой блогер Некоглай, которого выдворяют из России?

Социальные сети пестрят заголовками о блогере Некоглае, которого выдворяют из России: кто он такой?

22-летнего блогера Некоглая (Nekoglai) выдворяют из России. Что же сделал тиктокер, настоящее имя которого Николай Лебедев? Он прославился в социальных сетях несколько лет назад. Как и многие другие молодежные знаменитости, стал известен тем, что снимал короткие ролики. Он пытался петь, танцевать, а также делать пародии на известных личностей.

В последнее время его можно было часто встретить на популярной платформе Twitch, где он вел прямые трансляции, общаясь с подписчиками и выполняя различные задания за деньги. Известно, что он водил дружбу с другим популярным блогером Даней Милохиным — в соцсетях можно найти множество фотографий знаменитостей. Более того, некоторое время они даже жили вместе в центре Москвы. Миллионеры признавались, что так удобнее: можно делить деньги пополам, а также вместе работать, никуда не уезжая.

Доход Некоглая позволял ему купить спорткар за 25 миллионов рублей. Фото: соцсети

В эти дни о нем говорят в связи с нашумевшим роликом, в котором Некоглай высмеял подвиг российского солдата — причем так подумали чиновники и общественные деятели, написавшие на него жалобу. Сам же звезда соцсетей считает: он только восхваляет российских военных под знаменитый хит Rasputin, рассказывая о крутых русских.

Гонения на Некоглая начались 8 ноября, когда о нем написали в соцсетях. Екатерина Мизулина попросила проверить его деятельность, отмечая, что он снимает совершенно странные ролики, находясь в высотке «Москва-Сити», когда за пределами страны происходят тяжелые вещи.

Сам же звезда соцсетей посмеялся над всеми, предложил учить английский язык и лучше изучать интернет. Потому что так бы они поняли его замысел. Казалось бы, скандал утих, но уже 9 ноября Некоглая задержали из-за нарушений миграционного законодательства. Оказалось, что он гражданин Молдовы, который находится в стране незаконно.

Некоглай отправляется в Молдову. Соцсети: кадры

Буквально три часа понадобилось Пресненскому суду Москвы, чтобы определиться с его дальнейшей судьбой — депортацией из России. А также выписали 5 тысяч рублей штрафа.

Депорт меня, Молдова, встречай,

— отреагировал на решение суда Некоглай.

Пока что никто из друзей не вступился за блогера. Ничего не пишут и его поклонники в соцсетях, которые переваривают поступившую к ним информацию.

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Источник фото: соцсети Автор: Татьяна Вайвалова
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