Жил с Милохиным: кто такой блогер Некоглай, которого выдворяют из России?

Социальные сети пестрят заголовками о блогере Некоглае, которого выдворяют из России: кто он такой?

22-летнего блогера Некоглая (Nekoglai) выдворяют из России. Что же сделал тиктокер, настоящее имя которого Николай Лебедев? Он прославился в социальных сетях несколько лет назад. Как и многие другие молодежные знаменитости, стал известен тем, что снимал короткие ролики. Он пытался петь, танцевать, а также делать пародии на известных личностей.

В последнее время его можно было часто встретить на популярной платформе Twitch, где он вел прямые трансляции, общаясь с подписчиками и выполняя различные задания за деньги. Известно, что он водил дружбу с другим популярным блогером Даней Милохиным — в соцсетях можно найти множество фотографий знаменитостей. Более того, некоторое время они даже жили вместе в центре Москвы. Миллионеры признавались, что так удобнее: можно делить деньги пополам, а также вместе работать, никуда не уезжая.