Дженнифер Энистон
Энистон о мечте быть мамой: «Прошла ЭКО, китайские чаи, делала все что угодно»
Голливудская актриса откровенно рассказала, как она пыталась забеременеть и родить ребенка.10 ноя 2022 09:51
Дженнифер Энистон о третьем сезоне «Утреннего шоу»: «Алекс пора найти любовь»
Актриса также хочет, чтобы ее героиня больше общалась с другими людьми.14 июн 2022 15:37
Дженнифер Энистон хочет вновь сниматься в ромкомах
Ее партнером по возрождению этого жанра должен выступить Себастиан Стэн.12 июн 2022 12:09
Сценарист продолжения «Убийства на яхте» похвалил «химию» между Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон
Съемки сиквела в разгаре.19 янв 2022 15:32
52-летняя Дженнифер Энистон произвела фурор снимком из душа
Дженнифер Энистон показала, как ее волосы реагируют на влажность.16 янв 2022 12:00
Дженнифер Энистон жалеют в сети: «Одинока и несчастна»
Звезда появилась на обложке журнала The Hollywood Reporter.10 дек 2021 08:10
Дженнифер Энистон рассказала об отношениях с бывшим мужем
Актриса шутит на тему того, что она не родила.9 дек 2021 11:50
Дженнифер Энистон снова встречается с Майером, который бросил ее в 2009 году
Решение Майера о расставании задело Энистон.3 дек 2021 08:19
Дженнифер Энистон опубликовала подборку фото в честь окончания съемок второго сезона «Утреннего шоу»
Актриса намекнула на возможный третий сезон шоу.22 ноя 2021 11:49
Звезда сериала «Друзья» умер от рака
Джеймс Майкл не смог справиться с онкологией.26 окт 2021 08:02
В какой серии сериала «Друзья» снимался Брэд Питт?
Сериал «Друзья» является самым популярным ситкомом в Америке.22 окт 2021 13:10
«Одни не против, а страдают все»: есть ли будущее у #MeToo в российском кинематографе
Кинокритик оценил, насколько западное движение повлияло на отечественную индустрию.25 авг 2021 11:20
Кортни Кокс расстроена статусом единственной звезды «Друзей», не получившей номинации на «Эмми»
«Это определенно ранило мои чувства», — признается актриса.25 июн 2021 16:16
Дженнифер Энистон поделилась новым фото со съемок воссоединения «Друзей»
Она до сих пор под впечатлением от встречи.3 июн 2021 17:45
Режиссер «Пилы: Спираль» добивается перезапуска «Лепрекона» уже 18 лет
Он считает, что его желание не воспринимают всерьез.2 июн 2021 13:51
Кортни Кокс обещает, что спецвыпуск «Друзей» будет полон сюрпризов
Она не сомневается, что фанаты останутся в восторге.7 май 2021 11:46
Дженнифер Энистон раскрыла значение своей татуировки «11:11»
Поклонники строили предположения долгие годы.9 мар 2021 10:52
Уитни Каммингс сделала тату в честь Дженнифер Энистон
Юмористка ни перед чем не остановится ради своей аудитории.4 мар 2021 11:51
Дэвид Швиммер рассказал, когда стоит ждать эпизод-воссоединение «Друзей»
Исполнитель роли Росса Геллера порадовал фанатов новостями со съемочной площадки.4 мар 2021 10:59
Лиза Кудроу заверила, что воссоединение «Друзей» непременно состоится
По ее словам, съемки стартуют в начале весны.19 янв 2021 15:41
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