Все новости Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

Звезды
Энистон о мечте быть мамой: «Прошла ЭКО, китайские чаи, делала все что угодно»
Голливудская актриса откровенно рассказала, как она пыталась забеременеть и родить ребенка.
Кино
Дженнифер Энистон о третьем сезоне «Утреннего шоу»: «Алекс пора найти любовь»
Актриса также хочет, чтобы ее героиня больше общалась с другими людьми.
Кино
Дженнифер Энистон хочет вновь сниматься в ромкомах
Ее партнером по возрождению этого жанра должен выступить Себастиан Стэн.
Кино
Сценарист продолжения «Убийства на яхте» похвалил «химию» между Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон
Съемки сиквела в разгаре. 
Звезды
52-летняя Дженнифер Энистон произвела фурор снимком из душа
Дженнифер Энистон показала, как ее волосы реагируют на влажность.
Звезды
Дженнифер Энистон жалеют в сети: «Одинока и несчастна»
Звезда появилась на обложке журнала The Hollywood Reporter.
Звезды
Дженнифер Энистон рассказала об отношениях с бывшим мужем
Актриса шутит на тему того, что она не родила.
Звезды
Дженнифер Энистон снова встречается с Майером, который бросил ее в 2009 году
Решение Майера о расставании задело Энистон.
Кино
Дженнифер Энистон опубликовала подборку фото в честь окончания съемок второго сезона «Утреннего шоу»
Актриса намекнула на возможный третий сезон шоу.
Звезды Кино
Звезда сериала «Друзья» умер от рака
Джеймс Майкл не смог справиться с онкологией.
Кино
В какой серии сериала «Друзья» снимался Брэд Питт?
Сериал «Друзья» является самым популярным ситкомом в Америке.
Кино
«Одни не против, а страдают все»: есть ли будущее у #MeToo в российском кинематографе
Кинокритик оценил, насколько западное движение повлияло на отечественную индустрию.
ТВ и сериалы
Кортни Кокс расстроена статусом единственной звезды «Друзей», не получившей номинации на «Эмми»
«Это определенно ранило мои чувства», — признается актриса.
ТВ и сериалы
Дженнифер Энистон поделилась новым фото со съемок воссоединения «Друзей»
Она до сих пор под впечатлением от встречи.
Кино
Режиссер «Пилы: Спираль» добивается перезапуска «Лепрекона» уже 18 лет
Он считает, что его желание не воспринимают всерьез.
ТВ и сериалы
Кортни Кокс обещает, что спецвыпуск «Друзей» будет полон сюрпризов
Она не сомневается, что фанаты останутся в восторге.
Звезды в соцсетях
Дженнифер Энистон раскрыла значение своей татуировки «11:11»
Поклонники строили предположения долгие годы.
Звезды
Уитни Каммингс сделала тату в честь Дженнифер Энистон
Юмористка ни перед чем не остановится ради своей аудитории.
ТВ и сериалы
Дэвид Швиммер рассказал, когда стоит ждать эпизод-воссоединение «Друзей»
Исполнитель роли Росса Геллера порадовал фанатов новостями со съемочной площадки.
ТВ и сериалы
Лиза Кудроу заверила, что воссоединение «Друзей» непременно состоится
По ее словам, съемки стартуют в начале весны.
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
Путешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории