Знаменитая телеведущая не удержалась от колкости в адрес Примадонны.

Ангелина Вовк и Алла Пугачева уже давно ведут заочный спор друг с другом. Дива советского телевидения и дива российской сцены спорили еще лет 20 назад, когда была «Песня года» — ходили слухи, что певице не нравилась манера телеведущей, поэтому она попросила ее не выходить на сцену.

В нынешнее время, когда на Пугачеву из всех углов льется хейт из-за ее поведения, Вовк не осталась в стороне и решила подчеркнуть поступки Аллы Борисовны. Так, по ее словам, певица никогда не думала ни о ком другом, кроме себя. Для ее нет таких понятий, как честь, достоинство и красота.

Алла, сделай что-то героическое! А то все бабки вкладываешь в зарубежные банки,

— сказала Вовк во время трансляции шоу «Эмпатия Манучи».

Между тем телеведущая не скрывает, что Примадонна талантлива и многое сделала для сцены. Но, опять-таки, почувствовав статус суперзвезды, она могла делать все, что ей вздумается, забывая о фанатах.

Люди ж, в какой-то момент принимали ее смелость, желание эпатировать, но постепенно все это надоело. Да уже и пришли новые артисты, сместившие ее с пьедестала.

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