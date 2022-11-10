Камила Валиева встречается с автором хита «Венера — Юпитер» Дмитриенко — фото

Одна из лучших фигуристок России закрутила роман с молодежным исполнителем.

Слухи о том, что Камила Валиева и Ваня Дмитриенко вместе, появились еще летом, после того как в Сети появился клип молодежного артиста. Главную роль там сыграла Валиева. По сюжету, девушка получает предложение руки и сердца от избранника.

Несмотря на все слова о том, что они просто друзья, а у Вани уже несколько месяцев на этот момент были отношения с популярной блогершей, похоже, они все-таки встречаются. Парочку заметили на свидании в Москве, они мило держались за руки и обнимались. Все говорило о том, что знаменитости влюблены друг в друга.