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Камила Валиева встречается с автором хита «Венера — Юпитер» Дмитриенко — фото

Одна из лучших фигуристок России закрутила роман с молодежным исполнителем.

Слухи о том, что Камила Валиева и Ваня Дмитриенко вместе, появились еще летом, после того как в Сети появился клип молодежного артиста. Главную роль там сыграла Валиева. По сюжету, девушка получает предложение руки и сердца от избранника.

Несмотря на все слова о том, что они просто друзья, а у Вани уже несколько месяцев на этот момент были отношения с популярной блогершей, похоже, они все-таки встречаются. Парочку заметили на свидании в Москве, они мило держались за руки и обнимались. Все говорило о том, что знаменитости влюблены друг в друга.

Камила Валиева и Ваня Дмитриенко Фото: соцсети

Интересно, что сами они пока не спешат комментировать эту информацию, но поступки говорят сами за себя. Так, на недавних прокатах по фигурному катанию Ваня сидел в первых рядах и горячо поддерживал свою любимую девушку, которая в итоге победила, исполнив сложнейшие элементы, сообщает «Стархит».

Что уж говорить о Валиевой: известная спортсменка регулярно приезжает на концерты избранника и отрывается под любимые хиты. Кстати, до этого Камила называла себя фанаткой творчества Дмитриенко, про нее даже шутили: «Поклонница, которая смогла», напоминает Telegram-канал «Светские хроники».

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Источник фото: соцсети Автор: Татьяна Вайвалова
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