Лазарев рассказал о судьбе «Евровидения»: «Для меня этот конкурс закрыт»

Знаменитый певец два раза принимал участие в популярном вокальном конкурсе, где чуть было не стал победителем.

Сергей Лазарев дважды штурмовал «Евровидение» и чуть было не привез победу для России. Но каждый раз либо были проблемы с голосованием, либо менялись правила. Хотя музыкант действовал по проверенной схеме Филиппа Киркорова и неизменно входил в тройку лидеров.

В нынешнем году из-за политической ситуации Россию отстроили от вокального конкурса — он прошел без нас. Эксперты говорят, что не много мы потеряли, потому что реально «Евровидение» не дало ни одной большой звезды за последние годы.

Впрочем, ходили слухи, что Лазарев, который до сих пор обижен на то, что не стал победителем, все-таки примет участие в конкурсе, но, возможно, сделает это позже либо с другой страной. Сам он опроверг эти слухи.

В ближайшие 10 лет Россия не будет принимать участие, для меня он закрыт,

— ответил Сергей во время интервью «Новому радио».

По его словам, «Евровидение» последние годы становится все более и более политизированным, все дают друг другу очки на основе соседских отношений. Сам же он уже наигрался в эти игры и хочет просто заниматься любимым делом — недавно он как раз выпустил новое шоу, представив публике в «Крокус Сити Холле» в Москве. Теперь проект будет показан в разных частях России.

«Ледниковый период» Дани Милохина: продюсер шоу раскрыл, почему ушел блогерБеркова о смерти бывшего мужа от передоза: «Не справился с расставанием»«А зачем Настя ищет себе парня?»: Элджей и Ивлеева снова целуются на публике