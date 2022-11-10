Звезда шоу «Дом-2» Елена Беркова полтора года была замужем за актером Андреем Стояновым, который 10 ноября умер в собственной квартире в Москве.

Страшная новость пришла утром 10 ноября — на 49-м году жизни умер актер и бывший муж Елены Берковой Андрей Стоянов. По предварительным данным, мужчину нашли без сознания, а скончался он от передозировки наркотиков.

Елена Беркова сама в шоке от того, что произошло, и не находит себе места. Несмотря на то что их отношения с Андреем были тяжелыми, она всегда с теплотой относилась к бывшему. По ее словам, он пытался звонить, проявлял знаки внимания, но она отрезала все возможности для общения.

При этом она слышала, что у него были проблемы. Так, пару раз друзья рассказывали о непотребном виде Стоянова, о его запоях, но экс-жена не придала этому значения.

Возможно, Андрей не справился с нашим расставанием,

— говорит Беркова в интервью «СтарХит».

Она также добавила, что Стоянов всегда был спортивным и активным мужчиной. Когда они были в отношениях, то он всегда посещал тренажерный зал, а также следил за питанием. На совместном отдыхе актер сериала «Триггер» даже не позволял себе алкоголь. А здесь можно прочитать о его творческом пути.

Отметим, что пока о дате и месте похорон с Андреем Стояновым не сообщается.

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