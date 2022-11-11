Сергей Лазарев
Лазарев рассказал о судьбе «Евровидения»: «Для меня этот конкурс закрыт»
Знаменитый певец два раза принимал участие в популярном вокальном конкурсе, где чуть было не стал победителем.11 ноя 2022 08:41
Певец Сергей Лазарев заинтриговал россиян голым фото под водопадом
В сети рассекретили интригу певца.29 янв 2022 13:00
Певец Сергей Лазарев поделился фото с детьми на отдыхе
Лазарев успел дать концерт во время отпуска.11 янв 2022 11:16
Рудковскую разнесли за полуголое фото: «Трусы надеть забыла»
Яну Рудковскую высмеяли за неумелый фотошоп.29 дек 2021 16:08
Николаев, Медынич, Зудина и Харатьян: раскрыты новые участники «Танцев со звездами»
Канал «Россия-1» готовится к новому сезону популярного шоу.28 дек 2021 13:54
За будущее неженатого Димы Билана волнуются: «Пора семью»
Пользователи сети считают, что певцу пора подумать о будущем.25 дек 2021 14:00
Сергей Лазарев назвал виновных в распаде группы Smash
Лазарев рассказал, что ему предлагали вернуться в Smash.17 дек 2021 15:35
Сергей Лазарев признался, что не много зарабатывал в группе Smash: «Нельзя сказать, что обогатился»
Легендарный дуэт воссоединился.17 дек 2021 15:29
Критик Соседов призвал поставить оскорбившего его Лазарева на место
Алена Жигалова рассказала, как журналиста попросили уйти со съемок.11 дек 2021 10:00
Озвучено, станут ли дети Киркорова и Лазарева пациентами психологов: «Специфичная история»
Психолог рассказала, что без мамы детям очень тяжело.9 дек 2021 14:56
Идеально уложенные волосы Кудрявцевой смутили народ: «Наращенные»
Неосторожность Лазарева спровоцировала слухи о прическе телеведущей.7 дек 2021 15:41
Лазарев вырвал клок волос Кудрявцевой на сцене: «Ей было обидно!»
На сцене «Песни года» произошел курьезный случай.6 дек 2021 11:21
«Просчитался с суррогатной мамой»: в сети спорят о внешности детей Лазарева
В сети раскритиковали внешность детей Лазарева.13 ноя 2021 09:34
«Постоянно свои пять копеек»: Лазарев накинулся на разозлившего его Баскова
Лазарев прилюдно отчитал Баскова.8 ноя 2021 16:38
«Такого секса еще не было»: Басков и Плетнева слились в страстном танце на глазах у публики
Плетнева оказалась в центре внимания мужчин.1 ноя 2021 11:20
Россияне назвали имена лучших певцов 2021 года
Среди мужчин первенство взял Олег Газманов.28 окт 2021 08:19
Певица Слава зажгла с Басковым в честь его 45-летия
Николай принимает поздравления от звезд.15 окт 2021 15:18
«Секс»: Сергей Лазарев похвалил Ани Лорак в кружевном белье
42-летняя певица восхитила подписчиков стройным телом.17 мар 2021 14:02
«Голоса нет, всю ночь тошнило»: Дава рассказал об операции и поделился кадрами из больницы
Артист сообщил поклонникам о своём нынешнем состоянии.24 фев 2021 15:55
«Он был очень родным человеком»: после расставания Бузова поддержала Даву на «Танцах со звездами»
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