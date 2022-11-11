Все новости Сергей Лазарев

Сергей Лазарев

Звезды
Лазарев рассказал о судьбе «Евровидения»: «Для меня этот конкурс закрыт»
Знаменитый певец два раза принимал участие в популярном вокальном конкурсе, где чуть было не стал победителем.
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Певец Сергей Лазарев заинтриговал россиян голым фото под водопадом
В сети рассекретили интригу певца.
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Певец Сергей Лазарев поделился фото с детьми на отдыхе
Лазарев успел дать концерт во время отпуска.
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Рудковскую разнесли за полуголое фото: «Трусы надеть забыла»
Яну Рудковскую высмеяли за неумелый фотошоп.
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Николаев, Медынич, Зудина и Харатьян: раскрыты новые участники «Танцев со звездами»
Канал «Россия-1» готовится к новому сезону популярного шоу.
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За будущее неженатого Димы Билана волнуются: «Пора семью»
Пользователи сети считают, что певцу пора подумать о будущем.
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Сергей Лазарев назвал виновных в распаде группы Smash
Лазарев рассказал, что ему предлагали вернуться в Smash.
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Сергей Лазарев признался, что не много зарабатывал в группе Smash: «Нельзя сказать, что обогатился»
Легендарный дуэт воссоединился.
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Критик Соседов призвал поставить оскорбившего его Лазарева на место
Алена Жигалова рассказала, как журналиста попросили уйти со съемок.
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Озвучено, станут ли дети Киркорова и Лазарева пациентами психологов: «Специфичная история»
Психолог рассказала, что без мамы детям очень тяжело.
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Идеально уложенные волосы Кудрявцевой смутили народ: «Наращенные»
Неосторожность Лазарева спровоцировала слухи о прическе телеведущей.
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Лазарев вырвал клок волос Кудрявцевой на сцене: «Ей было обидно!»
На сцене «Песни года» произошел курьезный случай.
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«Просчитался с суррогатной мамой»: в сети спорят о внешности детей Лазарева
В сети раскритиковали внешность детей Лазарева.
Звезды
«Постоянно свои пять копеек»: Лазарев накинулся на разозлившего его Баскова
Лазарев прилюдно отчитал Баскова.
Звезды
«Такого секса еще не было»: Басков и Плетнева слились в страстном танце на глазах у публики
Плетнева оказалась в центре внимания мужчин.
Звезды
Россияне назвали имена лучших певцов 2021 года
Среди мужчин первенство взял Олег Газманов.
Звезды
Певица Слава зажгла с Басковым в честь его 45-летия
Николай принимает поздравления от звезд.
Звезды в соцсетях
«Секс»: Сергей Лазарев похвалил Ани Лорак в кружевном белье
42-летняя певица восхитила подписчиков стройным телом.
Звезды в соцсетях
«Голоса нет, всю ночь тошнило»: Дава рассказал об операции и поделился кадрами из больницы
Артист сообщил поклонникам о своём нынешнем состоянии.
Звезды
«Он был очень родным человеком»: после расставания Бузова поддержала Даву на «Танцах со звездами»
Звезда желала своему экс-возлюбленному победы на популярном проекте.
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