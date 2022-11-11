Сталлоне о неизлечимо больном Уиллисе: «Это убивает меня»

Голливудский актер не знает, чем помочь другу, у которого неизлечимое заболевание.

Слухи о тяжелом состоянии Брюса Уиллиса появились еще пару лет назад. Многие стали отмечать, что он забывает текст, ведет себя странно и старается реже появляться на публике. Правда вскрылась весной, когда семья опубликовала официальное подтверждение, что «Крепкий орешек» серьезно болен, ему требуется уход и забота.

Именно поэтому он решил завершить карьеру. У Брюса выявили неврологическое расстройство, которое называется афазия. При нем нарушается речь (в некоторых случаях она даже может пропасть), а также болит голова и ухудшается состояние.

Другу пытается помочь Сильвестр Сталлоне, который постоянно на связи с семьей и готов всегда прийти на помощь. Он сказал, что Брюс какое-то время был не на связи.

У него очень трудные времена. Это убивает меня, так грустно,

— говорит друг и коллега Сталлоне в интервью THR.

Отметим, что супруга Уиллиса и Деми Мур за это время несколько раз публиковали фотографии с актером, который выглядит бодрым и посвежевшим. Он занимается детьми, много времени проводит в доме и даже успевает шутить на камеру.

Из-за неизлечимого недуга Деми, которой недавно исполнилось 60 лет, решила забыть все разногласия с экс-мужем и тоже помочь ему. Между ними теперь нет обид и нерешенных проблем.

Виторган, Семина и Немоляева отправились в дом престарелыхКто такой Андрей Стоянов, умерший от передоза: звезда сериалов и бывший БерковойВыбрил виски и потолстел: новый образ Саши Петрова удивил поклонников