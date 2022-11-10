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Кто такой Андрей Стоянов, умерший от передоза: звезда сериалов и бывший Берковой

Актер Андрей Стоянов умер на 49-м году жизни. В соцсетях выражают соболезнования.

В СМИ все чаще звучат заголовки «умер бывший муж Елены Берковой» Андрей Стоянов. Действительно, наибольшую известность ему принес именно этот скандальный брак с героиней реалити-шоу «Дом-2», а также актрисой.

Многие знали о его пагубной привычке — Андрей пристрастился к наркотическим веществам и не мог побороть зависимость. Его нашли мертвым в Москве в квартире на улице Вавилова, скорая не смогла реанимировать актера.

Между тем и без брака с Берковой Стоянов был достаточно известным актером. Он все детство и юность занимался строительством и достиг определенных высот в этой сфере, но однажды, после знакомства с режиссером Михаилом Фейгиным, решил попробовать.

Фото: кадр из сериала

В итоге судьба занесла вчерашнего бизнесмена в кружок театра «Арт-Хаус», где он выходил на сцену, играя произведения Шекспира, Бунина и Чехова. Увы, в театре он не достиг больших высот. А вот кинокарьера складывалась куда лучше. Так, он снимался в популярных сериалах, таких как «Оптимисты», «Склифосовский», «Триггер» и другие.

Поклонники могут помнить его по главной роли в фильме «Фантом». Кроме того, он снимался в комедии «Курортная полиция». Больше всего в его послужном списке, конечно же, ролей полицейских.

После смерти у него осталась взрослая дочь, которая родилась в 1992 году. О месте и дате похорон Андрея Стоянова станет известно позднее, сообщает REN-TV.

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Источник фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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