Кто такой Андрей Стоянов, умерший от передоза: звезда сериалов и бывший Берковой

Актер Андрей Стоянов умер на 49-м году жизни. В соцсетях выражают соболезнования.

В СМИ все чаще звучат заголовки «умер бывший муж Елены Берковой» Андрей Стоянов. Действительно, наибольшую известность ему принес именно этот скандальный брак с героиней реалити-шоу «Дом-2», а также актрисой.

Многие знали о его пагубной привычке — Андрей пристрастился к наркотическим веществам и не мог побороть зависимость. Его нашли мертвым в Москве в квартире на улице Вавилова, скорая не смогла реанимировать актера.

Между тем и без брака с Берковой Стоянов был достаточно известным актером. Он все детство и юность занимался строительством и достиг определенных высот в этой сфере, но однажды, после знакомства с режиссером Михаилом Фейгиным, решил попробовать.