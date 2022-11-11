Сколько лет актрисе Деми Мур: как выглядит звезда фильма «Стриптиз» — фото

«Сколько лет актрисе Деми Мур?» — спросите вы. В это трудно поверить, но голливудская актриса разменяла седьмой десяток.

11 ноября голливудской актрисе Деми Мур исполнилось 60 лет. Многие поклонники удивились этой цифре, ведь знаменитость до сих пор выглядит прекрасно и постоянно следит за собой. Знаменитость не скрывает, что прибегала к помощи пластических хирургов, ведь лицо и тело — это ее работа и капитал, благодаря ему она зарабатывает деньги и до сих пор считается востребованной артисткой.

Сейчас Деми переживает непростой период — недавно стало известно о неизлечимом заболевании ее экс-супруга Брюса Уиллиса. Несмотря на то что они расстались и первое время были в ссоре, актеры помирились. И сейчас, когда звезде голливудских боевиков нужна помощь, Мур делает все для бывшего: ищет врачей, договаривается с клиниками.