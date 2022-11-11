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Сколько лет актрисе Деми Мур: как выглядит звезда фильма «Стриптиз» — фото

«Сколько лет актрисе Деми Мур?» — спросите вы. В это трудно поверить, но голливудская актриса разменяла седьмой десяток.

11 ноября голливудской актрисе Деми Мур исполнилось 60 лет. Многие поклонники удивились этой цифре, ведь знаменитость до сих пор выглядит прекрасно и постоянно следит за собой. Знаменитость не скрывает, что прибегала к помощи пластических хирургов, ведь лицо и тело — это ее работа и капитал, благодаря ему она зарабатывает деньги и до сих пор считается востребованной артисткой.

Сейчас Деми переживает непростой период — недавно стало известно о неизлечимом заболевании ее экс-супруга Брюса Уиллиса. Несмотря на то что они расстались и первое время были в ссоре, актеры помирились. И сейчас, когда звезде голливудских боевиков нужна помощь, Мур делает все для бывшего: ищет врачей, договаривается с клиниками.

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Кроме того, у нее есть три дочки, каждая из которых требует внимания и заботы. Они уже взрослые, но при этом пока не достигли таких же высоких успехов, как их родители, — одна стала моделью, другая пробует себя в музыке, а третья занимается общественными делами.

Сама Деми после скандального расставания с Эштоном Кутчером пока не спешит говорить о новых отношениях. Красотка наслаждается одиночеством и сообщает: для нее сейчас не так важно быть с кем-то, как чувствовать гармонию с собой.

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Источник фото: Cinetext/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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