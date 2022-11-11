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Кто поет песню «Я русский»: певец SHAMAN рассказал, как создавался хит

В Сети многие задаются вопросом, кто поет песню «Я русский». Рассказываем все, что известно о главном открытии 2022 года — певце SHAMAN.

Песню «Я русский» исполняет певец SHAMAN, настоящие имя и фамилия музыканта — Ярослав Дронов. Многие из нас наверняка видели этого парня, который несколько лет назад штурмовал вокальный конкурс «Фактор А», где председателем жюри была Алла Пугачева. Тогда он не победил, но познакомился с композиторами, которые посоветовали ему продолжать.

Несколько лет спустя был вокальный проект «Голос», где Дронов также отметился ярким выступлением, но, увы, победа снова отвернулась от него. Позже артист скажет, что победа на таких шоу не сделает тебя автоматически звездой. Более того, лучше вообще не выигрывать, так как ты становишься заложником контракта на несколько лет.

Настоящая слава к SHAMAN пришла зимой 2022 года, когда после Нового года он проснулся и ему в голову пришли строчки песни «Встанем». Выпустил он ее в конце февраля, а люди моментально подхватили патриотичный настрой парня и стали пересылать друг другу его духоподъемную композицию.

SHAMAN понял, что сейчас нужно поклонникам, поэтому композиция «Я русский» не заставила себя долго ждать. Ролик вышел летом и собрал почти 20 миллионов просмотров. Этот хит долго обсуждали, не в последнюю очередь благодаря пародии на него Александра Гудкова (одного из ведущих шоу «Вечерний Ургант»), который спел «Я узкий».

Но SHAMAN ни капельки не обижается на юмориста, более того, ему понравилась пародия, и он отмечает, что если люди обращают внимание на его творчество, то это им необходимо. Сейчас певец находится в большом гастрольном туре по России.

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Источник фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com Автор: Татьяна Вайвалова
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