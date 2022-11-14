Брюс Уиллис
Деми Мур подарила себе на юбилей чучело осленка
11 ноября Деми Мур отпраздновала юбилей. Актриса получила оригинальные слова любви от своей семьи — и сделала себе фантастический подарок.14 ноя 2022 16:22
Сталлоне о неизлечимо больном Уиллисе: «Это убивает меня»
Голливудский актер не знает, чем помочь другу, у которого неизлечимое заболевание.11 ноя 2022 20:09
Сколько лет актрисе Деми Мур: как выглядит звезда фильма «Стриптиз» — фото
«Сколько лет актрисе Деми Мур?» — спросите вы. В это трудно поверить, но голливудская актриса разменяла седьмой десяток.11 ноя 2022 13:35
«А мы им доверяем»: Жители России назвали любимые лица в рекламе
А вы каким знаменитостям в рекламе верите?9 ноя 2022 15:00
Жители России рассказали, что бесит в рекламе больше всего
Очень уж рекламный образ далек от правды жизни.31 окт 2022 19:33
У «Мегафона» проблемы из-за рекламы с Брюсом Уиллисом
Знаменитая реклама, в которой снялся голливудский актер, могла быть создана с нарушениями.3 окт 2022 18:04
В какой последовательности смотреть все части “Крепкий орешек”?
Культовый боевик с Брюсом Уиллисом, породивший целую франшизу, неожиданно приобрел статус одного из лучших рождественских фильмов.24 дек 2021 10:50
Новый «Пипец» напугает до смерти, Сандру Буллок похитят в джунглях: кинодайджест
Вышло несколько интересных зрителям трейлеров.17 дек 2021 13:45
Кто погибает в фильме «Армагеддон»?
Кинолента «Армагеддон» 1998-го года с Уиллисом, Аффлеком и Лив Тайлер в главных ролях, изначально создавался, как фильм-катастрофа.15 окт 2021 17:04
М Найт Шьямалан объяснил смерть Дэвида Данна в своем фильме «Стекло».
«Вам не нужна огромная армия, чтобы победить самого сильного человека».22 янв 2021 15:55
Слух: Брюс Уиллис может вернуться к роли Джона Макклейна в очередном «Крепком орешке»
Актер ведет переговоры.12 янв 2021 14:49
«Мамина порода»: дочь Деми Мур поделилась фото в крошечном бикини
Послание для будущих поколений.25 ноя 2020 15:41
М Найт Шьямалан опубликовал архивное фото в честь двадцатилетия фильма «Неуязвимый»
На снимке режиссер держит на руках двух своих маленьких дочерей.24 ноя 2020 15:24
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