Эштон Кутчер

Сколько лет актрисе Деми Мур: как выглядит звезда фильма «Стриптиз» — фото

«Сколько лет актрисе Деми Мур?» — спросите вы. В это трудно поверить, но голливудская актриса разменяла седьмой десяток.

11 ноя 2022 13:35