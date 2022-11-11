Звезда сериала «Универ»: «Моменты радости у меня были на свидании в тюрьме»

Откровения Настасьи Самбурской повергли многих в шок.

Настасья Самбурская прославилась благодаря роли в сериале «Универ». Брюнетка после сделала головокружительную карьеру и снялась во многих российских фильмах, а также стала одним из самых популярных блогеров страны, набрав почти 15 миллионов подписчиков в соцсетях.

Настасья говорит, что всего этого добивалась кровью и потом. Немаловажную роль в ее успехе сыграли и отношения с родителями, которые всегда были натянутыми. По ее словам, ей всегда хотелось выбраться из того болота, где она жила.

Сейчас актриса с трудом вспоминает тот период. В детстве она постоянно подвергалась моральному насилию со стороны родителей, а когда отца посадили, девочка какое-то время радовалась. Но затем ей стало невыносимо, что семья почти разрушилась.

Помню моменты радости, когда мать брала меня с братом с собой на свидание к отцу в тюрьму,

— откровенничает актриса во время интервью Надежде Стрелец.

Несколько лет папа отбывал наказание, а Настасье удавалось его увидеть либо раз в полгода, либо раз в год. Отец и так был тяжелым человеком, а выйдя из тюрьмы, стал еще более жестоким — он поднимал на дочь руку и унижал, а мать ничего не хотела с этим делать.

Отношения с папой повлияли на романы Настасьи с мужчинами. Она нередко замечает, что становится жертвой в отношениях с избранниками, а затем делает все, чтобы побороть их. Ее последний брак продержался лишь неделю, после чего актриса «Универа» со скандалом ушла от мужа, обвинив в побоях.

Свои проблемы знаменитость хочет проработать и стать счастливой, так как мечтает быть мамой и доказать всем, что дети из неблагополучных семей достойны хорошей жизни.

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