Настасья Самбурская
Звезда сериала «Универ»: «Моменты радости у меня были на свидании в тюрьме»
Откровения Настасьи Самбурской повергли многих в шок.11 ноя 2022 10:53
Звезда «Универа» Настасья Самбурская порадовала народ снимком в купальнике
Самбурская месяц не появлялась в сети.10 фев 2022 11:00
Подтяжка лица или скотч? Лариса Гузеева ошеломила омоложением после ковида
Поклонники были удивлены столь разительными изменениями во внешности телеведущей.4 янв 2022 15:00
Настасья Самбурская ответила Виктору Дробышу на критику в свой адрес
Артистка против дешевого пиара.21 дек 2021 15:58
Виктор Дробыш прокомментировал творчество Самбурской: «Человек не туда попал»
Продюсеру пришлось подать судебный иск на Настасью Самбурскую.13 дек 2021 12:27
Настасье Самбурской посоветовали не отвечать на злостные комментарии в сети
Актрису задевают слова недоброжелателей.24 ноя 2021 15:22
«Просто кричит — возьмите меня!»: как Бородина выдает провалы в личной жизни пикантными фото
Все романы Ксении Бородиной закончились фиаско, а каждое расставание она «отмечает» полуголой фотосессией в новом купальнике.22 ноя 2021 15:45
«Надоели»: Рудова поставила на место разозливших ее хейтеров
Звезда высказалась о дружбе с Самбурской.29 окт 2021 12:14
«Талии нет»: Самбурская поделилась откровенным снимком
Самбурская вступила в перепалку с хейтерами.25 окт 2021 10:13
В какой серии сериала «Универ» ТНТ вернулась Кристина?
Настасья Самбурская сыграла Кристину Соколовскую, которая вернулась в сериал «Универ. Новая общага» в 132-ой серии второго сезона.22 окт 2021 14:42
«Нужно стать удобной»: Самбурская рассказала, какой мужчина должен быть рядом с ней
Лидерские качества артистки отпугивают представителей сильного пола.17 окт 2021 13:24
Сколько серий и сезонов в сериале «Верни мою любовь»?
Сериал о любовном треугольнике вышел в 2014 году.14 окт 2021 14:27
В какой серии Сериала «Универ» ТНТ Антон изменил Кристине?
Антон Мартынов (Станислав Ярушин) и Кристина Соколовская (Настасья Самбурская) начали встречаться в первом сезоне.14 окт 2021 14:15
Самбурскую обвинили в ущемлении прав людей
Подписчиков Настасьи Самбурской поразил перечень требований в вакансии ее помощника.11 окт 2021 13:57
10 звезд, которым сложно поверить, что они одногодки
От Анастасии Волочковой до звезды сериала «Не родись красивой».6 окт 2021 12:38
«Нет 15 миллионов»: Кирилл Дыцевич пожаловался на маленькую зарплату
Белорусский актер снимает квартиру в Москве.20 сен 2021 14:36
«То ребенок от Киркорова, то от Стетхема»: Хилькевич опровергла слухи о детях и ориентации
Звезда «Универа» продолжает свою любимую рубрику.16 авг 2021 15:20
«Геральт стал бы второстепенным»: Самбурская предложила себя на роль Йеннифер в «Ведьмаке»
Настасья не прочь сняться с Генри Кавиллом, но готова затмить и Анджелину Джоли.4 авг 2021 11:30
«70 минут ада»: Самбурская пожаловалась на «медленную» скорую помощь
Актрисе долго не могли оказать квалифицированную помощь.12 мар 2021 15:57
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