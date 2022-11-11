Звезды Звезда сериала «Универ»: «Моменты радости у меня были на свидании в тюрьме» Откровения Настасьи Самбурской повергли многих в шок. 11 ноя 2022 10:53

Звезды Звезда «Универа» Настасья Самбурская порадовала народ снимком в купальнике Самбурская месяц не появлялась в сети. 10 фев 2022 11:00

Звезды Подтяжка лица или скотч? Лариса Гузеева ошеломила омоложением после ковида Поклонники были удивлены столь разительными изменениями во внешности телеведущей. 4 янв 2022 15:00

Звезды Настасья Самбурская ответила Виктору Дробышу на критику в свой адрес Артистка против дешевого пиара. 21 дек 2021 15:58

Звезды Виктор Дробыш прокомментировал творчество Самбурской: «Человек не туда попал» Продюсеру пришлось подать судебный иск на Настасью Самбурскую. 13 дек 2021 12:27

Звезды Настасье Самбурской посоветовали не отвечать на злостные комментарии в сети Актрису задевают слова недоброжелателей. 24 ноя 2021 15:22

Звезды «Просто кричит — возьмите меня!»: как Бородина выдает провалы в личной жизни пикантными фото Все романы Ксении Бородиной закончились фиаско, а каждое расставание она «отмечает» полуголой фотосессией в новом купальнике. 22 ноя 2021 15:45

Звезды «Надоели»: Рудова поставила на место разозливших ее хейтеров Звезда высказалась о дружбе с Самбурской. 29 окт 2021 12:14

Звезды «Талии нет»: Самбурская поделилась откровенным снимком Самбурская вступила в перепалку с хейтерами. 25 окт 2021 10:13

Кино В какой серии сериала «Универ» ТНТ вернулась Кристина? Настасья Самбурская сыграла Кристину Соколовскую, которая вернулась в сериал «Универ. Новая общага» в 132-ой серии второго сезона. 22 окт 2021 14:42

Звезды «Нужно стать удобной»: Самбурская рассказала, какой мужчина должен быть рядом с ней Лидерские качества артистки отпугивают представителей сильного пола. 17 окт 2021 13:24

Кино Сколько серий и сезонов в сериале «Верни мою любовь»? Сериал о любовном треугольнике вышел в 2014 году. 14 окт 2021 14:27

Кино В какой серии Сериала «Универ» ТНТ Антон изменил Кристине? Антон Мартынов (Станислав Ярушин) и Кристина Соколовская (Настасья Самбурская) начали встречаться в первом сезоне. 14 окт 2021 14:15

Звезды Самбурскую обвинили в ущемлении прав людей Подписчиков Настасьи Самбурской поразил перечень требований в вакансии ее помощника. 11 окт 2021 13:57

Звезды 10 звезд, которым сложно поверить, что они одногодки От Анастасии Волочковой до звезды сериала «Не родись красивой». 6 окт 2021 12:38

Звезды «Нет 15 миллионов»: Кирилл Дыцевич пожаловался на маленькую зарплату Белорусский актер снимает квартиру в Москве. 20 сен 2021 14:36

Звезды «То ребенок от Киркорова, то от Стетхема»: Хилькевич опровергла слухи о детях и ориентации Звезда «Универа» продолжает свою любимую рубрику. 16 авг 2021 15:20

Кино «Геральт стал бы второстепенным»: Самбурская предложила себя на роль Йеннифер в «Ведьмаке» Настасья не прочь сняться с Генри Кавиллом, но готова затмить и Анджелину Джоли. 4 авг 2021 11:30

Звезды «70 минут ада»: Самбурская пожаловалась на «медленную» скорую помощь Актрисе долго не могли оказать квалифицированную помощь. 12 мар 2021 15:57