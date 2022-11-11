Сильвестр Сталлоне
Сталлоне о неизлечимо больном Уиллисе: «Это убивает меня»
Голливудский актер не знает, чем помочь другу, у которого неизлечимое заболевание.11 ноя 2022 20:09
Не смогли поделить 400 миллионов: Сталлоне передумал разводиться
Дженнифер Флавин ранее хотела уйти от звезды фильма «Рокки».7 окт 2022 09:56
Любовь Толкалина назвала жизнь с Егором Кончаловским «настоящим адом»
Актрисе пришлось рано повзрослеть.19 янв 2022 11:40
Сильвестр Сталлоне напугал народ своим лицом: «Ужасная пластика»
Пользователи сети не узнали жену актера.11 янв 2022 09:23
В какой последовательности смотреть все части «Неудержимых»?
Американский боевик, снятый Сильвестром Сталлоне, стал популярным еще до своей премьеры.30 дек 2021 11:21
Выяснилось, какие страхи Круз, Михайлов и Деревянко маскируют «уколами красоты»: «Недопустимое крушение самолюбия»
Рассекречены истинные причины, которые толкают актеров на крайние меры.6 дек 2021 11:30
Сам себе сценарист, режиссер и актер: топ-5 одурманенных славой звезд, которые пошли на постыдный шаг
Ради славы или в порывах творчества актеры нередко меняют свое амплуа, пробуя себя одновременно и в роли сценаристов, и режиессеров, и продюсеров и даже композиторов.2 дек 2021 15:00
Сальму Хайек заподозрили в измене мужу с Сильвестром Сталлоне
Дочка звезды похожа на секс-символа девяностых.22 ноя 2021 13:09
По словам Джеймса Ганна, он не пытался противопоставить свой «Отряд самоубийц» версии Дэвида Эйра
Задача была придерживаться концепции комикса.30 апр 2021 17:01
Майкл Б Джордан рассказал, как фильм «Без жалости» помог ему подготовиться к дебюту в режиссуре
Все дело в продюсерской деятельности.27 апр 2021 16:58
Режиссер «Самаритянина» объяснил, что делает Сильвестра Сталлоне идеальным супергероем
По его мнению, актер сам по себе подходит под описание сверхчеловека.13 янв 2021 13:11
«Скажите, что я Сталлоне»: Стас Костюшкин показал подкачанный торс и сравнил себя с голливудской звездой
В подписи же артист напрашивается на комплименты подписчиков.25 ноя 2020 11:16
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