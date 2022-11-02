Стивен Кинг поставил ультиматум Илону Маску, который хочет нажиться на Twitter

Популярный писатель удивлен действиями нового владельца социальной сети и призывает к бойкоту, если тот не остановится.

Илон Маск несколько дней назад стал полноправным хозяином социальной сети Twitter. Предприниматель закрыл сделку, купив его за 44 миллиарда долларов. С тех пор он уже успел сместить нескольких топ-менеджеров и отметиться несколькими громкими заявлениями.

Так, создатель Tesla предложил брать деньги за «синюю галочку», которая обозначает верификацию аккаунта. Ранее эта опция была доступна только для популярных пользователей, теперь же за 8–20 долларов каждый сможет купить платную подписку. За эти деньги пользователь сможет постить длинные видео и видеть меньше рекламы.

Деньги эти Маск хочет пустить на развитие компании, а также часть средств передать создателям контента.

Такое решение резко раскритиковал Стивен Кинг. Он удивился такому предложению Илона и пригрозил ему тем, что выйдет из Twitter. Популярный писатель имеет у себя в подписчиках почти 7 миллионов человек, а каждый его твит видят несколько сотен тысяч пользователей.

Для Кинга это становится делом принципа, ведь он считает, что именно ему создатели популярной сети должны платить за то, что он продвигает их по миру, постоянно публикуя различные посты.

Если введут, я уйду,

— пригрозил Кинг создателям.

Более того, писатель подчеркнул: дело не в деньгах, ведь он миллиардер. Просто ему не хочется платить за то, что не сделает его жизнь лучше. Его позицию широко обсуждают в соцсетях. А Маск тем временем дал разработчикам задание внедрить эту функцию до 7 ноября. В противном случае все пользователи, не заплатившие деньги, потеряют галочку в ближайшие 90 дней.

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