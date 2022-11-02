Баста
«Мне за это стыдно»: Валя Карнавал оправдалась за скандал с Ларисой Долиной
Легенда российской сцены год назад поссорилась с молодой блогершей в прямом эфире.2 ноя 2022 13:59
Шоу «Голос» 10 лет: главные скандалы проекта
Популярный проект привлекает внимание зрителей по всему миру.5 окт 2022 23:19
Страдания по Милохину, кощунство Навки и чары Энберта: 8 самых обсуждаемых номеров «Ледникового периода»
Подборка самых ярких выступлений звезд, которые набрали миллионы просмотров и дали повод для горячих споров в Сети.4 янв 2022 12:00
Надежда Кадышева сообщила, что сама сошьет себе новогодний костюм
Артистка отказалась от заработка в новогоднюю ночь.24 дек 2021 09:29
Потративший 80 млн на клуб Баста прибеднился: «На частный самолет не заработал»
Рэпер Баста пожаловался, что живет беднее Тимати и Киркорова.14 дек 2021 09:27
«Благодарен от души»: слухи о новом возлюбленном Гагариной подтвердились
Гагарина удивила поклонников очередным выходом в свет.8 ноя 2021 14:30
Россияне назвали имена лучших певцов 2021 года
Среди мужчин первенство взял Олег Газманов.28 окт 2021 08:19
Кто поет в фильме «Лед 2»?
После премьеры спортивной романтической мелодрамы зрители стали ждать продолжение ленты.22 окт 2021 15:59
Воспитанный в детдоме Даня Милохин просит не помогать детским домам
19-летний популярный тиктокер Даня Милохин недавно стал участником ютуб-шоу «Вопрос ребром».20 окт 2021 13:57
Даня Милохин раскрыл правду о расставании с Юлией Гаврилиной
Милохин не смог понять, почему расстался с Гаврилиной.20 окт 2021 12:28
«Все в голове»: Александр Ревва рассказал об изменениях во внешности
Ревва заявил, что выглядит хорошо, потому что пользуется кремом для лица и борется со своими страхами.6 окт 2021 14:01
«Золотой состав жюри»: объявлены имена наставников 10 сезона «Голоса»
Кресла займут артисты, с которых все и начиналось.16 авг 2021 17:00
«Невесты у бати»: Баста показал редкое совместное фото с красавицами-дочками
Фанатов умилили семейные кадры.25 фев 2021 01:58
«В свои 26 лет ему самому есть чему поучиться»: Нагиев не одобряет участие Егора Крида в шоу «Голос. Дети»
Звезда сериала «Физрук» предложил артисту доказать свои знания.18 фев 2021 10:16
«Им не дети — им пиар нужен»: Стас Садальский раскритиковал наставников на шоу «Голос. Дети»
Артист остался недоволен судейством на шоу.15 фев 2021 14:57
«Будет нескромно»: Константин Ивлев устраивает роскошную свадьбу в День влюбленных
Шеф-повар потратит на торжество в казачьем стиле несколько миллионов рублей.11 фев 2021 17:12
«Пусть Прилучный кусает себе локти»: цветущий вид Агаты Муцениеце на шоу «Голос. Дети» очаровал поклонников
Ведущая телепроекта с участием детей покорила фанатов молодостью и красотой.5 фев 2021 10:57
«Куда катится мир — мужики ногти красят»: Егор Крид показал кадры со съемок шоу «Голос. Дети»
Певец будет новым наставником в музыкальном проекте.4 фев 2021 09:22
«Где написано, что наставник должен разбираться в музыке?»: Ургант потроллил Крида за участие в «Голос. Дети»
Кумир молодежи впервые окажется в судейском кресле популярного ТВ-шоу.3 фев 2021 15:15
«У нас все серьезно»: Агата Муцениеце показала, что происходит за кулисами шоу «Голос. Дети»
Ведущая показала, как весело проходит подготовка к проекту.3 фев 2021 15:05
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«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFTФинансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
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Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
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