Все новости Баста

Баста

Звезды
«Мне за это стыдно»: Валя Карнавал оправдалась за скандал с Ларисой Долиной
Легенда российской сцены год назад поссорилась с молодой блогершей в прямом эфире.
Звезды
Шоу «Голос» 10 лет: главные скандалы проекта
Популярный проект привлекает внимание зрителей по всему миру.
Звезды
Страдания по Милохину, кощунство Навки и чары Энберта: 8 самых обсуждаемых номеров «Ледникового периода»
Подборка самых ярких выступлений звезд, которые набрали миллионы просмотров и дали повод для горячих споров в Сети.
Звезды
Надежда Кадышева сообщила, что сама сошьет себе новогодний костюм
Артистка отказалась от заработка в новогоднюю ночь.
Звезды
Потративший 80 млн на клуб Баста прибеднился: «На частный самолет не заработал»
Рэпер Баста пожаловался, что живет беднее Тимати и Киркорова.
Звезды
«Благодарен от души»: слухи о новом возлюбленном Гагариной подтвердились
Гагарина удивила поклонников очередным выходом в свет.
Звезды
Россияне назвали имена лучших певцов 2021 года
Среди мужчин первенство взял Олег Газманов.
Кино
Кто поет в фильме «Лед 2»?
После премьеры спортивной романтической мелодрамы зрители стали ждать продолжение ленты.
Звезды
Воспитанный в детдоме Даня Милохин просит не помогать детским домам
19-летний популярный тиктокер Даня Милохин недавно стал участником ютуб-шоу «Вопрос ребром».
Даня Милохин раскрыл правду о расставании с Юлией Гаврилиной
Милохин не смог понять, почему расстался с Гаврилиной.
Звезды
«Все в голове»: Александр Ревва рассказал об изменениях во внешности
Ревва заявил, что выглядит хорошо, потому что пользуется кремом для лица и борется со своими страхами.
Звезды
«Золотой состав жюри»: объявлены имена наставников 10 сезона «Голоса»
Кресла займут артисты, с которых все и начиналось.
Дети
«Невесты у бати»: Баста показал редкое совместное фото с красавицами-дочками
Фанатов умилили семейные кадры.
Звезды
«В свои 26 лет ему самому есть чему поучиться»: Нагиев не одобряет участие Егора Крида в шоу «Голос. Дети»
Звезда сериала «Физрук» предложил артисту доказать свои знания.
Звезды
«Им не дети — им пиар нужен»: Стас Садальский раскритиковал наставников на шоу «Голос. Дети»
Артист остался недоволен судейством на шоу.
Звезды
«Будет нескромно»: Константин Ивлев устраивает роскошную свадьбу в День влюбленных
Шеф-повар потратит на торжество в казачьем стиле несколько миллионов рублей.
Звезды
«Пусть Прилучный кусает себе локти»: цветущий вид Агаты Муцениеце на шоу «Голос. Дети» очаровал поклонников
Ведущая телепроекта с участием детей покорила фанатов молодостью и красотой.
Звезды
«Куда катится мир — мужики ногти красят»: Егор Крид показал кадры со съемок шоу «Голос. Дети»
Певец будет новым наставником в музыкальном проекте.
Звезды
«Где написано, что наставник должен разбираться в музыке?»: Ургант потроллил Крида за участие в «Голос. Дети»
Кумир молодежи впервые окажется в судейском кресле популярного ТВ-шоу.
Звезды
«У нас все серьезно»: Агата Муцениеце показала, что происходит за кулисами шоу «Голос. Дети»
Ведущая показала, как весело проходит подготовка к проекту.
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