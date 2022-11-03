Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина беременна от больного раком миллионера

Бывший банкир Дмитрий Спиридонов лечится от онкологического заболевания.

Лена Катина четыре месяца назад вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова, с которым познакомилась на корпоративном мероприятии. Тогда она приехала выступать в один из клубов и даже не ожидала, что встреча перевернет всю ее жизнь.

Пышного торжества не было, потому что Катина уже выходила замуж и решила не тратить деньги. Тем более в мечтах и планах Дмитрия было зачать совместного ребенка с любимой. Дело в том, что несколько лет он борется с раком щитовидной железы. Силы ему придал брак с Леной — в нескольких интервью он говорил, что счастлив от того, что жена ему помогла и не бросила в трудную минуту. Сейчас он в ремиссии, но проверяться нужно постоянно, иначе ситуация может ухудшиться в любой момент.

А пока что Катина сообщила в блоге радостную новость — она ждет ребенка. Для артистки это будет уже второй малыш, от первого брака у нее уже подрастает сын.

По слухам, у Лены родится девочка, но пока что официально эта информация не подтверждена. Певица лишь опубликовала фото с тестом на беременность, а также поставила смайлики в соцсетях, подтвердив изначальные слухи.

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