«Коряво пыталась ходить»: что случилось с Волочковой на шоу «Маска. Танцы»

Балерина скрывалась в костюме Совы.

Новый проект «Маска. Танцы» набирает обороты. Компетентное жюри продолжает отсматривать участников и пытается угадать, кто же скрывается в костюмах, — причем, в отличие от другого шоу «Маска», голос судьи не слышат, а видят лишь танец.

В последнем выпуске наставники решили раскрыть личность Совы, так как почти ни у кого не осталось сомнений — под маской скрывается Анастасия Волочкова. Еще бы, ведь ее длиннющие ноги невозможно не узнать.

Сама бывшая прима-балерина Мариинского театра была рада принять участие в проекте, но заявила, что это было тяжело. Проблема заключалась в том, что Волочкова отдала этому большую часть жизни и ее почерк чувствуется сразу. Именно поэтому она пыталась сделать все, чтобы ее не узнали.

Согласитесь, если бы я коряво пыталась ходить по сцене, не танцуя, хотя проект про танцы, это было бы скучно и неинтересно,

— говорит Анастасия.

Перед Волочковой поставили самую сложную задачу — скрыть ее грацию и сделать так, чтобы никто не понял, что под маской Совы находится профессиональная танцовщица, которой раньше рукоплескали на разных сценах мира.

Балерина была настроена на победу и хотела идти в шоу до конца, но очень огорчилась, когда узнала вердикт судей. Но после такого успеха она жаждет снова сняться в танцевальной программе или же пойти в наставники, чтобы учить молодых.

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