Все новости Людмила Поргина

Людмила Поргина

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Николай Караченцов: роман с Большовой, проблемы с алкоголем и страшное ДТП
27 октября Николаю Караченцову исполнилось бы 78 лет. Он ушел от нас слишком рано, но память об актере жива до сих пор.
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Экс-супруг погибшей Марины Голуб сообщил, что вдова Николая Караченцова родила сына от него
Актриса, подозреваемая в измене, прошла проверку на полиграфе.
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Инсульт сразил тайно вышедшую замуж Проклову: вот что известно о состоянии сломленной актрисы
Госпитализация Елены Прокловой раскрыла неожиданные секреты, тщательно скрываемые от внимания общественности.
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Людмила Поргина пожалела госпитализированную с инсультом Елену Проклову
Поргина осуждала откровения Елены Прокловой.
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Вдову Караченцова с розовыми волосами подняли на смех: «Это маразм»
Людмила Поргина кардинально сменила имидж в Дубае.
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Вдову Караченцова подловили за постыдным занятием: «Бабло рубит»
Людмила Поргина нашла, чем заняться после смерти мужа. 
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Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина продает квартиру актера за 280 миллионов
Советская актриса хочет построить дом на деньги от продажи квартиры.
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«Неприятнейшая бабища»: орущую Поргину прилюдно разнесли
Вдова Николая Караченцова пришла в студию Андрея Малахова.
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«Глупость»: Поргина резко высказалась о деятельности Хабенского
Вдова Караченцова недовольна постановкой Богомолова.
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«Психологическая атака»: Светличная призналась, что чувствует приближение смерти
Вдова Николая Караченцова рассказала о состоянии подруги.
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«Вы настолько токсичны»: Старостина оскорбила вдову Караченцова на съемках телешоу
Телеведущая назвала Людмилу Поргину хейтером.
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«Очень страдаю»: вдова Караченцова вывезла из квартиры портреты мужа
Арендаторы попросили Людмилу Поргину вывезти личные вещи Караченцова из квартиры. 
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«Мэр Москвы прибавил нам 30 тысяч»: вдова Караченцева рассказала, откуда у нее деньги на отдых за рубежом
Актриса перечислила все свои доходы.
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Вдова Караченцова не приехала на прощание с Джигарханяном из-за подозрения на COVID
Актриса рассказала, какой случай сильно подкосил здоровье Народного артиста СССР.
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