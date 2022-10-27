Людмила Поргина

Николай Караченцов: роман с Большовой, проблемы с алкоголем и страшное ДТП

27 октября Николаю Караченцову исполнилось бы 78 лет. Он ушел от нас слишком рано, но память об актере жива до сих пор.

27 окт 2022 08:01