Людмила Поргина
Николай Караченцов: роман с Большовой, проблемы с алкоголем и страшное ДТП
27 октября Николаю Караченцову исполнилось бы 78 лет. Он ушел от нас слишком рано, но память об актере жива до сих пор.27 окт 2022 08:01
Экс-супруг погибшей Марины Голуб сообщил, что вдова Николая Караченцова родила сына от него
Актриса, подозреваемая в измене, прошла проверку на полиграфе.14 янв 2022 10:12
Инсульт сразил тайно вышедшую замуж Проклову: вот что известно о состоянии сломленной актрисы
Госпитализация Елены Прокловой раскрыла неожиданные секреты, тщательно скрываемые от внимания общественности.11 янв 2022 12:00
Людмила Поргина пожалела госпитализированную с инсультом Елену Проклову
Поргина осуждала откровения Елены Прокловой.11 янв 2022 10:14
Вдову Караченцова с розовыми волосами подняли на смех: «Это маразм»
Людмила Поргина кардинально сменила имидж в Дубае.10 янв 2022 11:26
Вдову Караченцова подловили за постыдным занятием: «Бабло рубит»
Людмила Поргина нашла, чем заняться после смерти мужа.19 дек 2021 10:15
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина продает квартиру актера за 280 миллионов
Советская актриса хочет построить дом на деньги от продажи квартиры.22 ноя 2021 12:05
«Неприятнейшая бабища»: орущую Поргину прилюдно разнесли
Вдова Николая Караченцова пришла в студию Андрея Малахова.21 ноя 2021 16:00
«Глупость»: Поргина резко высказалась о деятельности Хабенского
Вдова Караченцова недовольна постановкой Богомолова.10 ноя 2021 16:24
«Психологическая атака»: Светличная призналась, что чувствует приближение смерти
Вдова Николая Караченцова рассказала о состоянии подруги.3 ноя 2021 09:19
«Вы настолько токсичны»: Старостина оскорбила вдову Караченцова на съемках телешоу
Телеведущая назвала Людмилу Поргину хейтером.5 окт 2021 14:50
«Очень страдаю»: вдова Караченцова вывезла из квартиры портреты мужа
Арендаторы попросили Людмилу Поргину вывезти личные вещи Караченцова из квартиры.5 окт 2021 08:50
«Мэр Москвы прибавил нам 30 тысяч»: вдова Караченцева рассказала, откуда у нее деньги на отдых за рубежом
Актриса перечислила все свои доходы.25 дек 2020 18:02
Вдова Караченцова не приехала на прощание с Джигарханяном из-за подозрения на COVID
Актриса рассказала, какой случай сильно подкосил здоровье Народного артиста СССР.19 ноя 2020 09:57
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