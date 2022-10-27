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«Не в доме престарелых»: где на самом деле находится Татьяна Доронина?

СМИ ранее сообщили, что звезду советского кино якобы поместили в дом престарелых из-за плохого самочувствия. Но так ли это?

Ранее сообщалось, что легенда советского кинематографа и звезда театра Татьяна Доронина была отправлена в элитный дом престарелых. Якобы это все из-за плохого самочувствия знаменитой актрисы, которая уже давно нигде не появлялась.

Эта новость повергла в шок ее фанатов, ведь Доронина имеет большую семью — и неужели не нашлось человека, кто мог бы за ней поухаживать? СМИ пытались понять, где же актриса, а поклонники искали концы этой запутанной истории.

Но в итоге выяснилось, что Татьяна Васильевна просто проходит восстановительные процедуры в одном из медицинских центров Москвы. Об этом сообщил источник, который близок к ее семье.

Про дом престарелых — вранье,

— коротко описал он ситуацию телеграм-каналу «Звездная пыль».

Отмечается, что Татьяна Доронина постоянно проживает в уютном доме в Барвихе, где осенью затеяла ремонт. Чтобы не мешать строителям выполнять свою работу, семья на время отправилась жить в другое место, а заодно и восстановить силы для дальнейшей работы. Как только все закончится, она вернется домой.

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Источник фото: Natalya Loginova/Russian Look/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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